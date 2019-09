Musei nazionali Lucca, ok mozione Forza Italia per riservare posti da concorso Mibac

Ai musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi a Lucca dovranno essere riservati una parte dei posti che saranno assegnati dal recente concorso indetto dal Mibac. È quanto chiede la mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, approvata all’unanimità in commissione sviluppo economico guidata da Gianni Anselmi (Pd).

Il testo è stato emendato dalla vicepresidente della commissione Irene Galletti (M5s), che ha ricordato la quota già stabilita alla Toscana a livello ministeriale: “La programmazione delle assunzioni è stata fatta, per la nostra regione saranno 155 i posti disponibili. La risposta del Ministero c’è stata ed è stata importante, è giusto richiamarla”. Il capogruppo Marchetti ha accolto la richiesta di modifica perché specifica la necessità di incrementare la dotazione del sistema museale lucchese e impegna la giunta ad intervenire in maniera puntuale. “Non sappiamo come saranno dislocati in Toscana i 155 operatori - dice - Con questo atto chiediamo che una parte sia destinata ai due musei nazionali di Lucca che risultano peraltro esclusi dal circuito #domnicalmuseo. Alla giunta - conclude Marchetti - si chiede quindi di adoperarsi presso il Mibac per inserire Villa Guinigi e Palazzo Mansi nel circuito museale attivato dal ministero".