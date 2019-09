Salute e sanità, incontro alla Cgil

Sanità, tema sempre più centrale. Anche a Lucca dove diversi esponenti politici e sindacali di sinistra hanno organizzato un nuovo momento di confronto pubblico in cui parlare del "lento e continuo impoverimento della sanità pubblica, spesso presentato ai cittadini come inevitabile conseguenza dell’assenza di risorse economiche". È (solo) questa - sono alcune delle domande che stanno alla base dell'iniziativa - la ragione della riduzione dei servizi per la salute? Quante risorse destiniamo, di fatto, al sistema sanitario? Chi ha responsabilità inderogabili in tema di tutela della salute? Che relazione c’è tra povertà e salute?