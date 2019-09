Sindaco: Regionali, un candidato che unisca centrosinistra

“Un nome che sappia trovare un consenso unitario, sostenuto da un programma innovativo, vivo e concreto, e da una rete allargata, che tenga insieme tutte le anime del centrosinistra, che guardi anche alle esperienze civiche e che sia capace di dialogare anche con quell'elettorato che non ha più votato Partito Democratico, ma che condivide valori e visioni di quella storia e di quella sensibilità”. Questo dovrebbe essere l'identikit del futuro candidato presidente della Toscana per il centrosinistra secondo il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini.

“In questo momento politico di estrema delicatezza, ma anche di vera opportunità, il centrosinistra toscano ha la possibilità di dimostrare una grande maturità e una capacità di visione non scontata – spiega il sindaco Tambellini -. L'unità nelle scelte, a partire dal nome del candidato, sarà il vero primo banco di prova, la sfida che ci farà compiere un ulteriore passo in avanti e che sono sicuro ci premierà. Ho in mente una figura che esca dal giro dei soliti noti, ma che risponda all'esigenza espressa a più riprese dai cittadini e dall'elettorato di centrosinistra: un nome che provenga dal basso, che faccia dell'esperienza sul campo, magari amministrativa e civica, un elemento di forza e di collegamento reale e diretto con le persone. Una figura che sappia rappresentare il vasto mondo del centrosinistra, i valori sui si fonda la nostra storia, e che sia supportato da quel movimento di donne e uomini impegnati ogni giorno a costruire una Toscana più solidale, più concreta, più innovativa, più dinamica”.