New Dehli, Pci: "Non bastano i protocolli"

Batterio New Dehli, interviene la segreteria provinciale del Pci. Che scrive direttamente al direttore generale Casani: "Se da un lato sarebbe possibile esprimere soddisfazione per le misure elencate nel recente decreto adottato dalla Regione - scrive Paolo Annale - per il contrasto alla diffusione dei batteri in questione, dall'altro non possiamo non registrare come queste per una loro puntuale applicazione necessitino di molte risorse, economiche, logistiche ed umane molto distanti da quanto pare possa essere garantito dagli standard in dotazione che, a seguito di ricorrenti “ottimizzazioni”, si sono nel tempo ridotti. Tanto da domandarsi come si possa far fronte ad impegni di tale portata se non con dotazioni aggiuntive non solo di organico ma anche per quanto riguarda i servizi di pulizia (in appalto) che al contrario hanno visto nel tempo contrazioni crescenti, o a contrario con un super lavoro delle forze in campo".