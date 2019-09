Comitato sanità: “Asl controlli su servizi appaltati”

Il comitato per la sanità punta il dito sulla "fragilità di un ospedale costruito a suon di project financing".

È duro il j'accuse del comitato: "È una disfatta preannunciata fin dall’inizio - dicono dal Comune - Concessione al privato, titolare di appalti, per la ristorazione, la sanificazione e la sterilizzazione dei locali e un grande buco di bilancio per rispettare i vincoli di accordo per pagare il suddetto privato nei prossimi 20 anni, da qui un inevitabile riduzione delle risorse umane e strumentali per risparmiare e ridurre il debito derivante dal contratto, ci chiediamo dove sono i controlli da parte dell'Asl sulla gestione dei servizi appaltati".