Montemagni (Lega): "Integrare il personale della radioterapia al S.Luca"

Sanità, problemi a radioterapia, la Lega punta il dito. “Mentre si decide, finalmente, di ampliare il pronto soccorso del San Luca (anche se le reali tempistiche paiono un’incognita) - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - il sindacato Uil pone in evidenza una possibile carenza di personale nel delicato settore della radioterapia dello stesso nosocomio”.

“Pare, infatti - prosegue il consigliere - che per tamponare la penuria di tecnici di radiologia, nei giorni scorsi, siano stati cooptati due addetti in forza a Livorno; tutto ciò fa, dunque, ritenere che ci siano palesi lacune nel comparto. Il tutto aggravato dal fatto che ci riferiamo ad una struttura che è dedicata a pazienti malati di tumore e quindi affetti da una patologia molto grave che necessita della massima e tempestiva assistenza anche in campo radioterapico. Non è ammissibile che la dirigenza dell’asl Toscana Nord-Ovest non si sia fatta, dunque, carico d’integrare il personale mancante”.“A tal proposito, quindi - conclude Elisa Montemagni - predisporremo un’interrogazione in cui chiederemo all’assessore di spiegarci i termini della vicenda, auspicando, altresì, che tale segnalata criticità venga immediatamente risolta.”