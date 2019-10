Niente sostegno per il figlio sordo, SiAmo Lucca: "Comune si vergogni"

"Siamo indignati e imbarazzati per il caso dello studente affetto da sordità, a cui il Comune non vuole coprire le spese necessarie ad avere il sostegno completo di interprete Lis per tutte le ore di scuola superiore che deve frequentare. Faremo di tutto per costringere l'amministrazione a rispettare i propri obblighi". Lo sostengono in una nota i consiglieri comunali Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito e Enrico Torrini di SìAmoLucca in merito alla vicenda sollevata in questi giorni sulla stampa dal padre del ragazzo.