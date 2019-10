Montemagni (Lega): "La Regione riservi 80mila euro per interventi alla viabilità a Massarosa"

Un contributo straordinario a favore del Comune di Massarosa in tema di viabilità. A richiederlo tramite un emendamento è Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega, considerato che alcune strade del suddetto Comune sono teatro dei Campionati italiani di ciclismo giovanile: "Si discuterà mercoledì prossimo in Commissione - afferma Elisa Montemagni - un nostro specifico emendamento che tende a richiedere un contributo straordinario a favore del comune di Massarosa in tema di viabilità. In pratica chiediamo espressamente alla Regione Toscana di riservi 80mila euro come contributo all’Amministrazione comunale massarosese per interventi di asfaltatura e messa in sicurezza di alcune strade presenti nel predetto Comune, alcune delle quali sono stato teatro dei campionati italiani di ciclismo giovanile, tenutisi a fine giugno.".