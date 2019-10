Assi viari, a Roma dal ministro il summit con i sindaci

"Ho esposto al Ministro diverse questioni centrali per il nostro comprensorio, fra cui gli assi viari. Il Ministro ci convocherà - Comune di Lucca, Comune di Capannori e Provincia di Lucca - a Roma per approfondire la questione. Nel frattempo le ho ribadito la necessità delle Istituzioni locali di un confronto con lei perché quest'opera strategica sia realizzata secondo le importanti indicazioni che arrivano dai territori, messe anche nero su bianco nelle osservazioni che gli Enti interessati hanno presentato lo scorso 3 maggio, oltre che in documenti ufficiali precedenti".

"Le opere vanno fatte bene - aggiunge Menesini -: mi pare un concetto che condivide anche il ministro. Ringrazio quindi il ministro De Micheli che è venuta ad ascoltare i sindaci (non succede tutti i giorni, e per questo le dico brava, davvero), e ringrazio il collega e amico Dario Nardella, sindaco di Firenze, per aver promosso l'iniziativa".





