+Europa Lucca: "Per i Comics città e strutture siano plastic free"

La battaglia per l'ambiente e per il clima sia protagonista a Lucca Comics and Games. E' la proposta di +Europa Lucca alla luce del fatto che l'Ue ha dato il via a una politica di limitazione delle plastiche monouso a partire dal 2021 e, come tale, inviata ai governi e parlamenti nazionali dei 28 stati membri per essere recepita.

Già negli scorsi mesi diverse città e regioni, d’Italia e d’Europa, si sono attivate per sperimentare l’abolizione delle plastiche monouso come bottiglie, piatti, bicchieri, posate, contenitori di cibi e bevande.