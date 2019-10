Elezioni regionali, al via il percorso di FdI Lucca

L’onorevole Riccardo Zucconi ha introdotto la riunione e presentato il Commissario provinciale - e consigliere regionale - Paolo Marcheschi, i due vice commissari Marco Chiari e Vittorio Fantozzi e il responsabile nazionale dello spettacolo e del teatro di Fratelli d’Italia Massimiliano Simoni.

"Fratelli d’Italia ha come obiettivo essere centrale nella vittoria del centrodestra alle prossime elezioni regionali - afferma Zucconi -. Per farlo, dobbiamo continuare nel percorso che abbiamo iniziato nell’ormai lontano 2012 e che ci vede raggiungere oggi risultati importanti. Il nostro partito, a differenza degli altri, si è sempre basato sulle competenze, sui contenuti e sui valori per i quali abbiamo sempre creduto e lottato e la nostra coerenza oggi viene ripagata, basti vedere la costante crescita dell’indice di gradimento nazionale del nostro leader Giorgia Meloni".

"Sono sicuro che la provincia di Lucca farà una bella figura e darà un apporto decisivo nella battaglia contro la sinistra – interviene il commissario Marcheschi - Lucca e provincia rappresentano un territorio vasto ed eterogeneo ma determinato a cambiare: nelle ultime amministrative del capoluogo di provincia abbiamo perso per una manciata di voti: le regionali del 2020 saranno l’occasione, finalmente, per voltare pagina. La nostra forza, non mi stancherò mai di ripeterlo, sono i contenuti: è da lì che dobbiamo partire, i cittadini vogliono questo, contenuti e onestà. È iniziata oggi una vera e propria road map sul territorio che durerà un mese e che, affiancando il rilancio organizzativo del partito già in atto in tutta la provincia di Lucca, raccoglierà istanze dalle categorie, dalle associazioni e dai cittadini nelle tre macro aree provinciali da portare poi nel programma regionale di Fdi per le prossime elezioni regionali".

"Fratelli d’Italia è sostanza, onestà, militanza: sono queste le parole chiave che ci hanno reso oggi quello che siamo, ovvero un partito che non ha mai tradito i suoi elettori e che ha il compito di prepararsi e radicarsi al meglio su tutta la provincia di Lucca per farsi trovare pronto a rispondere alle esigenze del cittadino e del mondo produttivo lucchese come a vincere le prossime sfide elettorali", ha affermato Vittorio Fantozzi, mentre Marco Chiari ha chiarito le modalità delle proposte di Fratelli d’Italia concernenti le problematiche di Lucca e della Piana in particolare.