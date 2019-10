Sinistra con, iniziative a Firenze e a Lucca verso le regionali

Con l'assemblea regionale del 26 ottobre a Firenze convocata con l'appello "Per tornare a vincere in Toscana", perché "la nostra Regione torni ad essere laboratorio di innovazione delle culture e delle pratiche di governo del campo progressista" comincia a prendere corpo il cantiere 2020 a sinistra verso le elezioni regionali della prossima primavera.

L'iniziativa si rivolge a tutte le diverse componenti, politiche e sociali, che fanno riferimento alla sinistra, all'ecologismo e al civismo progressista per costruire insieme le condizioni per costruire in Toscana una lista "capace di dare un contributo concreto a costruire una coalizione larga e unitaria, con le necessarie discontinuità di contenuti e di classe dirigente."Per discutere il contributo della Lucchesia a questo percorso giovedì (17 ottobre) alle 21 al Dopolavoro Ferroviario a Lucca si terrà un'assemblea aperta a tutti i cittadini interessati.