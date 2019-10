Politica, nasce il gruppo 'Lucca Viva per Italia Viva'

Lucca Viva per l'Italia Viva. Nasce anche a Lucca un gruppo di sostenitori del nuovo partito di Matteo Renzi. Fra i promotori l'ex presidente di Apt e Opera delle Mura, Francesco Colucci.

"La nascita di Italia Viva, nuovo partito di Matteo Renzi, un partito riformista, europeo e pluralista - dice Colucci - può essere l'occasione per rivitalizzare anche la politica a Lucca, nella sua provincia e in Toscana. Nasce un blog, nasce una pagina Facebook e il gruppo Lucca Viva x Italia Viva che vogliono essere un momento di discussione e di lavoro, aperto a tutti coloro che condividano l'Europa unita come ideata dai padri fondatori nel carcere fascista di Ventotene, il riformismo come filosofia di costruzione di una Italia democratica, pluralistica e socialmente più giusta, la libera convivenza dei popoli senza guerre e politiche di aggressione".