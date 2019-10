Fondi per stadio e scuole, ok variazione di bilancio

Via libera alla variazione di bilancio che mette a disposizione i fondi per una proroga dell’agibilità dello stadio Porta Elisa, in attesa dei lavori alle torri faro che partiranno dopo i Comics e per alcuni lavori nelle scuole. Passa questa sera (29 ottobre) in consiglio comunale la variazione alle previsioni di competenza e ratifica della deliberazione di giunta comunale 197 del 3 settembre scorso. “In sostanza - come rileva l’assessore Giovanni Lemucchi - si tratta di 170mila euro di fondi che vengono attribuiti per gli interventi necessari a garantire la proroga dell’agibilità del Porta Elisa, insieme a opere di efficientamento energetico rivolte agli edifici scolastici”. Nel dettaglio, osserva Lemucchi, “i lavori allo stadio richiedono risorse pari a 15mila euro per svolgere gli interventi più urgenti, mentre per i lavori alle scuole la variazioni di bilancio si rende necessaria per poter approvare il progetto esecutivo”.