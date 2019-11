Marchetti: polizia locale sui treni per la sicurezza

"Se gli agenti di polizia locale hanno compiti di pubblica sicurezza per la legge, allora devono anche essere inclusi nelle convenzioni come quella fra Regione e Trenitalia al pari degli altri corpi di pubblica sicurezza. La Regione li ha lasciati fuori, quindi rimedi": l’istanza parte dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, che l’ha tradotta in forma di mozione appena trasmessa al protocollo.

"Gli estremi giuridici ci sono", osserva e scrive anche nel suo atto. "La legge regionale 12/2006 attribuisce alle polizie locali funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Poi ci sono la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale del 1986, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il codice di procedura penale. Ebbene – prosegue Marchetti – malgrado ciò la convenzione sottoscritta nel settembre scorso fra Regione Toscana e Trenitalia esclude le polizie locali dalla possibilità di viaggiare gratuitamente a bordo treno almeno durante il servizio in divisa o in borghese".Una lacuna che adesso Marchetti chiede di colmare: "Con nota del 25 settembre scorso la giunta regionale annunciava di aver rinnovato per il 2020 la convenzione con Trenitalia 'per consentire agli agenti di pubblica sicurezza il libero accesso sui treni regionali in cambio della loro disponibilità a qualificarsi come membri delle forze dell'ordine ed intervenire in caso di minacce alla sicurezza dei passeggeri o del personale in servizio", includendo nella stessa "cinque corpi di pubblica sicurezza toscani (polizia dello Stato, carabinieri, carabinieri forestali, guardia di finanza, polizia penitenziaria)", scrive nella sua mozione il Capogruppo regionale di Forza Italia."Dalla convenzione sottoscritta risultano dunque esclusi gli agenti di polizia locale – si legge ancora nell’atto di indirizzo – pur se nell’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza loro attribuite dalla legislazione vigente. Altre Regioni (es. Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Liguria, Lazio…) hanno incluso nelle convenzioni stipulate per la gratuità di accesso a bordo treno anche gli agenti di polizia locale, al pari degli altri corpi di pubblica sicurezza. Si ritiene quindi doveroso doveroso che anche il rapporto convenzionale stipulato tra Regione Toscana e Trenitalia includa gli agenti della polizia locale insieme agli altri corpi di pubblica sicurezza".Proprio in questo senso procede il dispositivo della mozione, con cui Marchetti punta a impegnare la giunta toscana "a provvedere con la massima tempestività ad integrare la convenzione stipulata tra Regione Toscana e Trenitalia garantendo anche gli agenti della polizia locale, quanto meno durante il servizio sia in divisa che in borghese, il libero accesso sui treni regionali".