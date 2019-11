Quali alleanze per il Pd? Incontro al circolo di S. Anna

Giovedì prossimo (14 novembre), alle 21, al Centro sportivo Le Vele (via S. Donato, 847) si terrà un incontro pubblico organizzato dai Circoli Pd Sant’Anna e Oltreserchio dal titolo Quali alleanze per il Partito Democratico?. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione dopo i risultati elettorali in Umbria e in vista delle prossime scadenze elettorali del 2020, tra le quali anche le regionali della Toscana.

"All’incontro, a cui parteciperà Stefano Baccelli, consigliere regionale del Pd, gli iscritti, i simpatizzanti e gli elettori del Partito Democratico - spiegano i promotori - potranno confrontarsi e discutere apertamente su quale futuro immaginano per il Pd, quali alleanze e quali strategie dovrebbe mettere in campo per essere quell’alternativa credibile e vincente contro un centrodestra sempre più spostato a destra e a trazione leghista. L’invito a partecipare è esteso a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo in fatto di idee, proposte e, perché no, di critiche costruttive, per contrastare tutti insieme la slavina leghista che, dopo l’Umbria, rischia di travolgere altre regioni. La Toscana non sarà terreno di conquista di Salvini, né uno scalpo da brandire come trofeo. Per questo auspichiamo una bella partecipazione, per dare forza e determinazione al Partito Democratico, unico argine contro la deriva nazionalista e populista rappresentata da Salvini e dalla Lega".