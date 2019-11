Centrodestra: variante Manifattura, niente confronto

"L’amministrazione Tambellini - sostengono i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e SìAmo Lucca – si comporta in modo sleale nei confronti del consiglio comunale, dando ancora una volta prova di una totale mancanza di rispetto dei normali principi di trasparenza. Infatti la giunta intende portare in approvazione una variante che riguarda un contenitore importante anche per il futuro sviluppo della città, pretendendo che i consiglieri comunali diano il benestare su un progetto che non hanno ancora mai visto e soprattutto senza dare loro il tempo per i necessari approfondimenti". "Le informazioni che abbiamo - continuano i consiglieri di opposizione- le apprendiamo dalla stampa: come ad esempio il fatto che nel mese scorso è stato affidato un incarico di consulenza di oltre 24 mila euro per stabilire il valore di mercato della parte di Manifattura esclusa dai lavori Piuss. Inoltre, da quanto si apprende sempre dai mass media, sembrano molto ridotte rispetto alle reali necessità della città le capacità del parcheggio interno all’area della ex manifattura che in campagna elettorale Tambellini e soci avevano fatto credere di voler portare a circa 500 posti (il centrodestra ne chiede da sempre 900, da destinare sia per i residenti che per i fruitori del centro storico) mentre oggi si parla di circa 200 stalli prevalentemente a servizio di nuovi appartamenti, negozi e uffici. Non accetteremo approvazioni a scatola chiusa - conclude la nota dei gruppi consiliari di opposizione – . Sia rispettato il consiglio comunale e siano messi in condizioni i consiglieri di avere tutte le informazioni e gli approfondimenti necessari".