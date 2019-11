Campo di Marte, un team per accelerare riqualificazione

Relativamente al futuro dell'ex ospedale Campo di Marte c'è "massima collaborazione" fra Comune di Lucca e Usl Toscana nord ovest. Questo quanto si evince da una nota congiunta inviata dai due enti. L'azienda sanitaria, nel ribadire che gli edifici del Campo di Marte che risultano attualmente inutilizzati devono essere inseriti obbligatoriamente nel piano delle alienazioni, sottolinea che la presenza di un bene nel piano delle alienazioni non preclude la prospettiva di un futuro utilizzo. E, in questo senso, c'è la piena disponibilità ad intraprendere un percorso condiviso tra Asl, Comune di Lucca e Regione Toscana, per recuperare altri spazi che potranno anche essere destinati a servizi utili per la comunità.