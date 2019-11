Consegnate cittadinanze simboliche ai figli di stranieri

“Il consiglio comunale di oggi, 20 novembre è dedicato come tutti gli anni alla giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – ha spiegato l'assessora Ilaria Vietina, che ha proposto e seguito il progetto del consiglio comunale dei ragazzi e della cittadinanza onoraria simbolica –: oggi però si festeggiano anche i trenta anni dall'approvazione della convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a maggior ragione dobbiamo dare spazio a i giovani".Nel corso della seduta erano presenti al completo il consiglio dei ragazzi e quello comunale, "perché oggi i giovani, come non mai - ha chiosato l'assessore Vietina - , hanno diritto di poter esprimere le proprie opinioni di fronte ai più grandi, un diritto che non tutti i bambini hanno".Quanto poi alla consegna della cittadinanza simbolica, l'assessore ha spiegato che si tratta di "un atto di grande importanza per il rispetto e dei diritti delle persone. Nell'occasione ricordiamo il consigliere comunale Alessandro Bertolucci che ha sostenuto come noi questa inziativa”.Durante la prima parte del consiglio i ragazzi si sono alternati al microfono raccontando la loro esperienza nello studio della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Nei laboratori hanno creato uno schema chiamato il “diamante dei diritti” in cui vengono elencati nella prima parte tutti i diritti che secondo questi bambini non sono rispettati:Il diritto al gioco e al tempo libero, purtroppo non tutti i bambini ne possono godere soprattutto nei paesi più sfortunati. E' stato ricordato anche il diritto a non essere discriminati: "Molte persone - hanno detto i ragazzi - giudicano gli altri per il colore della pelle, per l'appartenenza ad una religione, razza o etnia, anche i bambini sono sensibili a questo problema".In primo piano anche il diritto all'ascolto: "I bambini fanno molta fatica a trovare un buon ascoltatore nell'adulto - è stato detto -, ed effettivamente hanno ragione visto che alcuni consiglieri invece di ascoltare preferivano guardare il cellulare".Centrali su tutto diritto a proteggere i bambini da ogni forma di violenza - particolarmente sentito dai giovani è il problema del bullismo - e il diritto alla libertà di espressione che in molti luoghi non è facile riscontrare.A concludere il consiglio comunale dei ragazzi il conferimento della cittadinanza onoraria simbolica per ben 226 bambini stranieri nati a Lucca, accompagnati dai propri genitori.

Paolo Pinori