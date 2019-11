Asl, Montemagni (Lega): "Si guardi alla carenza di personale, non agli alberi di Natale"

Dopo che l'Asl Toscana nord ovest ha lanciato fra i suoi dipendenti un concorso dal titolo Un albero per Natale, è interventa a proposito la capogruppo in Consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni, bollando l'iniziativa come "una perdita di tempo per deviare da problemi più importanti", tra cui, ad esempio, la carenza di personale: "Incredibile, ma purtroppo vero. L’Asl Toscana nord-ovest, invece che concentrare le sue forze per risolvere l’atavica carenza di personale, ad esempio al Versilia, lancia fra i suoi dipendenti un concorso dal significativo titolo Un albero per Natale. In pratica s’invitano i lavoratori a creare un originale addobbo natalizio che verrà, poi, sottoposto al giudizio di un’apposita giuria, capitanata dal Direttore generale. Si perde del tempo prezioso scervellandosi per redigere addirittura un regolamento dell’insolita gara, tralasciando, come detto, d’occuparsi di palesi e gravi criticità che assillano quotidianamente i nosocomi toscani, compreso, purtroppo, quello versiliese".