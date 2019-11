Clima e green economy, Volt a Capannori

Lunedì (2 dicembre) alle 21 il team di Volt Lucca insieme alla sezione lucchese della Gioventù federalista europea si incontrerà per affrontare il tema Crisi climatica e green economy assieme a Elisa Meloni, economista ambientale, responsabile del programma di economia circolare di Volt Italia, Davide Monticelli, architetto, rappresentante dei Giovani federalisti europei di Lucca e Matteo Francesconi, vicesindaco ed ex assessore alle politiche ambientali del comune di Capannori.

L’incontro si svolgerà nella sala riunioni del comune di Capannori. Saranno presenti anche le ragazze ed i ragazzi di Earthstrike e Friday for Future che presenteranno le loro campagne.