Case a Rom, Santini convoca commissione controllo e garanzia

"In qualità di presidente della commissione controllo e garanzia, ho chiesto la convocazione di una seduta, possibilmente congiunta con la commissione sociale e politiche abitative, per affrontare la questione relativa ai progetti del Comune sulla fuoriuscita di famiglie dal campo rom di via delle Tagliate". Lo annuncia l'ex candidato sindaco di liste civiche e partiti di centrodestra, Remo Santini, attuale capogruppo di SìAmoLucca.

"Una commissione in cui chiarire tutti i dettagli di questa operazione approvata recentemente dalla giunta Tambellini per i locali dell'ex circoscrizione di Ponte a Moriano, dove si intende realizzare tre appartamenti - aggiunge Santini - per una cifra complessiva che sfiora i 500mila euro, considerando il valore dell'immobile stimato direttamente dall'amministrazione (230mila euro) e il contributo analogo della Regione Toscana mette a disposizione. Ma una seduta in cui, oltre ad entrare nei dettagli di questo progetto, si faccia anche il punto della situazione su progetti similari realizzati dal Comune negli ultimi anni, per conoscere meglio il meccanismo delle assegnazioni degli alloggi popolari, il sistema di aggiornamento delle graduatorie e i fondi complessivi destinati appunto a rom e sinti, sia nell'ambito dell'iniziativa "So-Stare ai margini" sia in altri capitoli di spesa del bilancio".

Il presidente Santini ritene necessario che si faccia chiarezza, "anche per il diritto della popolazione ad essere informata su queste esperienze di integrazione portate avanti dalla giunta e dall'assessorato competente".