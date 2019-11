Bindocci (M5S): "Teatro del Giglio, gestione disastrosa"

"La prima cosa che emerge a Lucca è il clamoroso ritardo nella presentazione dei bilanci - prosegue Bindocci - Si è discusso a novembre il bilancio consuntivo 2018 ed addirittura il preventivo 2019, quando oramai l’anno è finito,. Sul 2018 ci sono evidenti e reiterate anomalie, e situazioni poco chiare sia negli ammortamenti che negli sbilanciamenti di molte voci tra il consuntivo ed il preventivo. Ovviamente per fare pareggio copre il Comune, chi altri?"."Sul personale - prosegue Bindocci - nessuna risposta alle diverse domande: dai distacchi anomali (assunto il personale direttamente dal consulente del lavoro, ma al colloquio c’erano quelli del Giglio), a qualcuno che trattamenti esorbitanti ed un utilizzo delle professionalità molto elastico. Ultimamente è emersa la richiesta di tagliare il contratto integrativo per la generalità dei lavoratori, si taglia a tutti forse per garantire i privilegi di pochi. Chi rappresentava il Giglio ha ritenuto, anche se non ha voluto spiegare il perché, che il contratto firmato dall’azienda potesse essere illegittimo. Aspettiamo adesso le azioni di responsabilità, altrimenti questa della possibile illegittimità è solo una scusa. Tra l’altro al personale va tutta la nostra solidarietà"."Abbiamo poi chiesto - prosegue il consigliere a cinque stelle - come è stato inserito il concerto della Venezi nel 2018, che non doveva essere pagato, ma anche qui nessuna risposta. Era evidente l’imbarazzo della amministrazione e di chi rappresentava il Giglio nonostante la "protezione" della consigliera Martini, che molto nervosamente presiedeva la commissione e che ha cercato anche di limitare il dibattito. Allineati i consiglieri di maggioranza che, per evitare imbarazzi, non hanno fatto nemmeno una domanda, ma hanno alzato puntualmente la mano. Ma quello che preoccupa ancora di più è che manca una qualsiasi prospettiva o progettualità sulla dimensione artistica che si vuole fare assumerne al teatro. Nemmeno sulla questione “fondazione” c’è stata una risposta chiara"."Lucca - conclude - ha sete di cultura e di teatro, le presenze lo dimostrano, ma di fare una scelta seria di promozione internazionale, di un lavoro di qualità con altri teatri, non c’è traccia. La grama consolazione che la maggioranza tira fuori è che prima andava peggio, cosa forse vera, ma che non rende giustificabile il ritardo dei bilanci, le anomalie, gli sprechi, la assurda gestione del personale e la mancanza di idee sul futuro del teatro. La ristrutturazione che terrà il teatro chiuso cinque mesi questa estate speriamo serva a ripartire, ma oltre lo stabile quello che deve essere ristrutturato è il gruppo dirigente".