Lucca Comics and Games, tutto pronto per l'edizione 2019: prevendita aperta dal 29 luglio. Il maestro Hirohiko Araki per la prima volta in Europa

A 119 giorni dall'apertura, è partito ufficialmente il countdown per Lucca Comics & Games 2019 . Sarà una manifestazione che, ancora più degli anni scorsi, al di là del semplice aspetto espositivo e di intrattenimento, sarà caratterizzata da un profondo messaggio sociale. Il tema di questa 53esima edizione sarà infatti Becoming Human , un manifesto culturale che inneggia ad un recupero delle relazioni umane, ad un nuovo umanesimo e ad aprire le porte al diverso. "C'è una visione precisa su questo tema: abbiamo scelto di farci interpreti delle istanze che il nostro pubblicoci chiede" ha spiegato il direttore generale di Lucca Crea, Emanuele Vietina. Nel corso delle prossime settimane sarà svelato il programma completo ma intanto la manifestazione può già vantare la partecipazione di nomi di spicco. Tra questi, il guru giapponese Hirohiko Araki creatore della serie cult Jojo e poi ancora Alessandro Bilotta , ideatore e autore della serie Mercurio Loi. Tra gli autori del mondo fantasy, sarà presente a Lucca Raymond E. Feist , artefice della celebre saga di Riftwar. Per la musica saranno presenti Luca Carboni e Giorgio Vanni (che torna ai Comics dopo 7 anni). Altra novità di grande rilievo sarà la presenza in San Romano della pro league di Quake. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Museo di arte orientale di Brescia, nel palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca sarà possibile ammirare una tela originale delle Onde di Okusai . Il via alle prevendite è previsto alle 16 del 29 luglio.

Cosa ci rende umani? In che modo, con quali strumenti e attraverso quali forme espressive manifestiamo la nostra umanità? Il festival ambisce a diventare il palcoscenico per tutti coloro che vogliono provare a trovare una risposta. Da Lucca Comics & Games si portano via non soltanto fumetti, giochi, o gadget, si portano via soprattutto i ricordi. Sono le storie della community del festival, quelle dei singoli, degli incontri, le storie di gruppo e i gruppi di storie, a generare ricordi e a renderci umani, diversi tra noi e nel confronto con gli “altri”, nel pieno rispetto di tutti, abbracciando l’ignoto e il diverso, ampliando il concetto di scoperta, che deve avvenire anche dentro noi stessi. Questo il messaggio che Lucca Comics & Games 2019 vuole lanciare.

"Oggi mancano 119 giorni all'inizio della manifestazione, per noi comincia ufficialmente il conto alla rovescia - ha esordito il presidente di Lucca Crea, Mario Pardini -. Vogliamo riportare al centro la dimensione umana e lo faremo a cominciare ad una maggiore accessibilità alla manifestazione per tutti e con spazi appositamente pensati per le famiglie. Devo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha sempre sostenuto e che spero potrà farlo ancora di più in seguito".

"Il supporto è doveroso per una manifestazione che ha fatto conoscere Lucca in tutto il mondo - ha detto il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini -. Credo che la bellezza di questo festival sia anche nell'accoglienza che la città sa riservare a chi viene da fuori. Chi viene a Lucca non trova solo i Comics: trova piazza San Michele, il duomo di San Martino, Torre Guinigi, le mura. Qui si riscopre il significato vero di comunità, una comunità accogliente e che si apre all'esterno".

A ritornare sul messaggio sociale che la manifestazione vuole lanciare, anche il direttore generale di Lucca Crea, Emanuele Vietina che si sofferma sullalocandina di questa 53esima edizione: "Il messaggio che vogliamo lanciare è Becoming human - ha spiegato Vietina -. Abbiamo scelto un teatro non solo perché è una continua fonte di ispirazione anche per altre forme d'arte come fumetti, giochi, film e quant'altro ma anche perché nel teatro si rompe la barriera che separa gli attori dal pubblico. Noi vogliamo prenderci cura di ogni singolo spettatore che verrà a trovarci perché sono loro i veri protagonisti. L'abbraccio tra la donna è un robot vuole simboleggiare l'incontro con il 'diverso'. Vogliamo raccontare che Lucca è accoglienza, è abbraccio tra diversi. Lucca è il posto giusto al momento giusto per non sentirsi sbagliati. C'è una visione politica dietro a questo messaggio? No è una visione sociale di inclusione: fumetti, giochi, videogiochi non sono strumenti di fuga dalla realtà ma un primo approccio per apprendere le regole della convivenza democratica".

Prevendita online aperta dalle 16 di lunedì 29 luglio

I prezzi degli abbonamenti rimarranno bloccati allo stesso costo delle ultime 4 edizioni per chi acquisterà i tagliandi entro il 6 settembre; i Level Up fan che hanno partecipato all’edizione 2018 (300 in tutto) avranno il diritto di prelazione fino al 20 agosto per ripetere la positiva esperienza dell'anno scorso.

Angoulême e Lucca, un ponte in nome della Letteratura Disegnata

Nel corso della presentazione di questa mattina è stato anche annunciato il gemellaggio con il Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. L’obiettivo è quello di valorizzare il fumetto italiano in Francia e la Bande Dessinée in Italia. La partnership si concretizzerà ogni anno con la presenza a Lucca di un esponente della scuola franco-belga e al Festival d'Angoulême di un autore italiano, per celebrare la tradizione e l’innovazione delle due scuole. Il primo grande ospite a Lucca sarà annunciato a fine mese.

Tra piazze e cattedrali: il gaming di Lucca è Pro

Nella eSports Cathedral di San Romano si terrà un evento senza precedenti: per la prima volta in Italia la Pro League di Quake – iconico videogioco Fps tra i più amati in assoluto – vedrà disputare le finali dello Stage 1. L'evento, organizzato in collaborazione con ProGaming Italia, vedrà l’arrivo a Lucca di pro player da ogni parte del mondo per diventare uno dei poli di attrazione dell’intera manifestazione.

Il dialogo fra cornici storiche e grandi appuntamenti videoludici continua a Piazza Bernardini, che ormai a Lucca è sinonimo di Nintendo: la competizione di Super Smash Bros Ultimate, l’azione di Mario Kart 8 Deluxe, il divertimento di Super Mario Party e l’emozione epica di The Legend of Zelda Breath of the Wild saranno le protagoniste di questo spazio dedicato a giocatori di tutte le età.

Incontrare seduzioni visive, esporre dal vivo la voce degli sceneggiatori, al via i lavori del cantiere Comics

Il maestro Hirohiko Araki sarà uno degli ospiti d’onore della prossima edizione di Lucca Comics & Games grazie alla collaborazione con Edizioni Star Comics. Eclettico, visionario e rivoluzionario, creatore di un linguaggio artistico unico, fortemente caratterizzante e immediatamente riconoscibile, uno dei più grandi mangaka di tutti i tempi ha accettato per la prima volta in assoluto di partecipare a una convention estera, rendendo la sua partecipazione al festival un appuntamento unico. La passione e l’immenso affetto che i fan del nostro Paese gli tributano ormai da decenni troveranno finalmente coronamento i prossimi 30 e 31 ottobre, giorni in cui Araki sarà a Lucca e si presenterà al pubblico intervenuto per incontrarlo finalmente dal vivo.

Ed è attraverso i lavori di un altro premiato Gran Guinigi che Lucca sceglie di celebrare “la pittura della voce”, la scrittura, cuore pulsante della narrazione per immagini: Alessandro Bilotta è senza alcun dubbio uno dei più principali interpreti della sceneggiatura di qualità, che con Mercurio Loi (Sergio Bonelli Editore) ha meritato la vittoria del Gran Guinigi 2018 come miglior serie. L’autore sarà protagonista di una mostra incentrata sull’arte dello storytelling, in cui co-creerà il percorso espositivo.

Spettatore o performer? Le arti del Music & Cosplay

A Lucca sarà presente anche Luca Carboni in una performance tra musica e immagini. Non è un caso che nel 2006 abbia realizzato 3 videoclip a cartone animato ispirati a Corto Maltese, tutti vincitori di riconoscimenti al Premio Videoclip Italiano e ai Venice Music Awards; il video de La mia isola si è anche aggiudicato il premio come miglior video dell’anno. Il cantautore bolognese che ammira Hugo Pratt è pronto quindi a portare per la prima volta a Lucca Comics & Games un segno tangibile della propria arte con una sorpresa, non solo musicale, per tutto il pubblico di appassionati.

La voce delle sigle ritorna con un grande show. Dopo sette anni di assenza, Giorgio Vanni sta finalmente per tornare a infiammare il palco di Lucca Comics & Games con uno spettacolo creato appositamente per il pubblico lucchese tra i brani storici e tutte le nuove produzioni. Pokemon, Dragonball, One Piece, sono solo alcuni dei tanti nomi legati all’artista che insieme a Max Longhi ha accompagnato più di una generazione con i suoi inconfondibili arrangiamenti dance. Proprio di questo parla il primo singolo omonimo estratto da Toon Tunz, il suo nuovo album fresco di uscita, contenente tante nuove produzioni tra cui le sigle di Lupin e di My Hero Academia.

Dopo il grande successo dello scorso anno torna un altro spettacolo gratuito tra fumetto, musica e recitazione: Feltrinelli Comics Show, realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games e con performance artistiche di autori come Labadessa, Sio, Emiliano Pagani e Daniele Caluri, Erri De Luca, Tito Faraci, Roberto Recchioni con Il Muro del Canto e con la partecipazione di Leo Ortolani. Feltrinelli Comics Show si terrà venerdì 1 novembre alle 20,30, al teatro del Giglio di Lucca.

Japan Town: tra tradizione e cultura pop

L’area Japan di Lucca Comics & Games celebra la grande cultura giapponese con un’esperienza espositiva ideata e curata dal direttore del Museo d'arte orientale Mazzocchi, Paolo Linetti, con il coinvolgimento di alcuni fra i più accreditati esperti di settore: Le origini del Manga - Da Hokusai ai Manga moderni. Una mostra che abbatte la barriera fra la cosiddetta “cultura alta” e la cultura pop, e che analizza il percorso che lega la secolare tradizione per l’illustrazione giapponese del diciassettesimo secolo ai manga del ventunesimo secolo attraverso una selezione di circa 200 opere che, fra emaki e xilografie, ospiterà anche la celebre Onda di Hokusai.

Cambia pelle il Japan Live, l'ultima area nata nella Japan Town, con una nuova location e un palinsesto di eventi e performance dedicate alla cultura pop giapponese a 360 gradi. Nell'area si alterneranno laboratori realizzati da cosplayer per altri cosplayer, interviste, performance di idol e karaoke, momenti per proposte culinarie e sfilate immaginifiche.

Lucca è community, per questo all'interno del Giardino degli Osservanti troveranno spazio mostre e installazioni di opere originali prodotte dai fan, a celebrare l'immaginario collettivo del pubblico di Lucca Comics & Games. Le prime mostre proposte saranno sull'anniversario di Mazinga in Italia e sui mecha dagli albori ad oggi. Un punto di partenza per dare risalto, oltre che con incontri a tema, alla volontà di partecipazione delle community italiane che gravitano intorno al mondo di Lucca Comics & Games.

Fantasy: oltre la realtà, nei mondi del fantastico

Fra gli autori presenti a Lucca Comics & Games ci sarà anche lo scrittore Raymond E. Feist, artefice della celebre saga di Riftwar, un universo narrativo potentissimo e appassionante nato come ambientazione per un gioco di ruolo cartaceo, diventato la base per la saga videoludica di Krondor e presto anche una serie tv. Al centro della saga di Riftwar c’è l’incontro-scontro fra due civiltà che mette in discussione l’essere umano: è possibile affezionarsi a una civiltà aliena, avendo ben presente che questa è nemica della propria? Ed è possibile farlo senza sentirsi estraneo a entrambi i popoli? Feist sarà a Lucca anche per presentare il suo nuovissimo lavoro, King of Ashes, il primo volume della Firemane Saga pubblicata da Fanucci Editore e disponibile in anteprima per i visitatori di Lucca Comics & Games 2019.

La narrazione condivisa di Dungeons & Dragons e quella per immagini di Magic: The Gathering

Lucca Games, il tempio italiano della community dei giocatori, si prepara ad accogliere gli appassionati con 460 tavoli di gioco e una capacità di oltre 2mila sessioni in contemporanea. Ben 10mila metri quadrati di divertimento nel padiglione più grande mai realizzato in Italia, il Carducci, fra gioco da tavolo, di ruolo, trading card game, miniature, libri-game ma anche illustrazione e narrativa fantasy.

Ed è proprio la contaminazione dei mondi, in particolare di narrativa e game-design, che anima da sempre il lavoro di Jeff Grubb, esponente di spicco della old school di Dungeons & Dragons, che sarà ospite a Lucca in collaborazione con Mondiversi. In particolare, sarà il padrino della 13esima edizione del Torneo Dungeons & Dragons Scatola Rossa. Il torneo avrà come setting Spelljammer, creato da Grubb (che diventerà anche l'ambientazione della D&D Adventurers League) e renderà omaggio al film Alien, che nel 2019 festeggia i suoi primi 40 anni.

All’interno di Lucca Games l’illustrazione e il gioco da sempre si intersecano: Magic The Gathering è forse l’esempio più longevo e calzante del ruolo fondamentale degli artisti nell’industria ludica. Artisti come John Avon, che quest’anno sarà ospite della manifestazione in collaborazione con Legacy Distribution, autore di più di 200 artwork per il famoso gioco di carte della Wizards of the Coast ma anche di alcune delle più celebri copertine dei libri di Stephen King, Terry Pratchett, Arthur C. Clark e Harry Harrison. Nel 2015, tramite una campagna Kickstarter di successo, ha pubblicato il suo primo artbook che raccoglie alcuni dei suoi principali successi: Journeys to Somewhere Else. Sbarcherà al festival anche Melissa Benson, fra i primi 25 artisti a far parte del progetto quando la Wizards of the Coast pubblicò il gioco per la prima volta nel 1993. Da allora Melissa Benson, oltre ad aver creato le creature mostruose per le carte Nightmare, Shivan Dragon e Lord of Atlantis ha collaborato sui giochi di ruolo Vampire: the Masquerade e Dragon Storm. Melissa Benson arriva a Lucca grazie alla collaborazione con Nebraska’s War.

Fra girl power e umanità animale, Lucca Junior celebra le differenze

In un festival in crescita, le proposte dedicate ai più piccoli e alle famiglie si moltiplicano: quest’anno Lucca Junior può contare su due ospiti capaci di esplorare un'umanità in continua evoluzione. Il primo è Thomas Astruc, creatore e direttore della serie tv animata Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir, un successo planetario trasmesso in 130 paesi che ha una comunità attiva di milioni di fan in tutto il mondo. La timida e insicura protagonista della serie da lui creata, Marinette, e la sua capacità di diventare coraggiosa, sicura di sé, ironica e determinata nei panni del suo alter-ego Ladybug è un inno al girl power e un messaggio per tutte le bambine del mondo. Thomas Astruc incontrerà tutti i giorni i bambini e le famiglie al Family Palace e sarà disponibile per sketch e firmacopie oltre che per un evento in cui incontrerà i fan di tutte le età. Dopo aver compreso la profonda umanità di Marinette siamo pronti per partire per un viaggio alla scoperta della complessità delle emozioni, quelle che permeano i personaggi in forma animale creati da Marco Somà, giovane illustratore italiano, recentemente insignito del premio Andersen. Il suo tratto poetico ed elegante, capace di evocare, convincere e anche di lasciar riflettere, emerge particolarmente nei suoi ultimi successi: L'infinito di Leopardi da lui splendidamente interpretato per Einaudi Ragazzi e Il venditore di Felicità per Kite Edizioni, realizzato con Davide Calì. A questo giovane talento e al suo interessante percorso artistico Lucca Comics & Games dedicherà anche una esposizione a Palazzo Ducale.

We are Lucca

Da fan a “ambasciatori” di Lucca Comics & Games, passando dal ruolo di protagonisti di una vera storia illustrata, i prossimi eroi di una grande avventura inedita. Si è concluso il concorso che mirava a coinvolgere quattro fan della community del festival. Chiara Terigi nel ruolo di L, Marina Paone nel ruolo di C, Luigi Ruberto nel ruolo di &, Shannice Alogaga nel ruolo di G saranno i protagonisti delle tavole disegnate da Barbara Baldi scritte e sceneggiate da Eleonora Caruso e Giorgio Giusfredi, presentate in anteprima durante la prossima edizione.

Luca Dal Poggetto