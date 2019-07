Muore a 64 anni il prefetto di Lucca Falco: lutto e choc per la sua prematura scomparsa

Un malore improvviso probabilmente ha interrotto bruscamente una carriera brillante all'interno delle istituzioni e al servizio dello Stato: il prefetto Falco è deceduto nel sonno questa notte (28 luglio) attorno alle 5 in una proprietà a Carano, località del comune di Sessa Aurunca in provincia di Caserta, dove si era recato per qualche giorno di pausa dagli impegni istituzionali, insieme alla sua famiglia. I funerali saranno fissati nelle prossime ore ma dovrebbero svolgersi a Caserta.

A Lucca Falco aveva avuto già modo di farsi conoscere ponendosi come mediatore già in numerosi questioni. Aveva dovuto affrontare da subito le questioni legate all'organizzazione dei grandi eventi a Lucca e da ultimo anche in Versilia, riuscendo a coordinare gli sforzi e mettere a punto piani per garantire la sicurezza nello svolgimento degli eventi. Aveva anche vestito i panni del mediatore ma anche del garante in alcune spinose questioni - talvolta di natura anche politica - sorte sui grandi temi dell'attualità cittadina, in particolare legati alla viabilità nella Piana e alla questione degli assi viari.

Falco, originario di Napoli, era giunto a Lucca come capo dell'ufficio territoriale del governo, con una esperienza ai massimi livelli dell'amministrazione statale e della città aveva potuto già apprezzare non soltanto la bellezza ma la sua vocazione al volontariato. Nell'ultimo incontro con i giornalisti aveva sottolineato proprio questo aspetto, spiegando di provare affetto e stima per chi opera nel terzo settore e "che una volta mi ha salvato la vita", riferendosi ad un episodio che lo aveva riguardato e in cui aveva potuto apprezzare l'importanza del servizio svolto soprattutto nell'emergenza-urgenza.

Dal 2016 era stato vicedirettore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari. Dal 2013 al 2016 è stato prefetto di Trapani. Nel 2012 ha presieduto la commissione straordinaria al Comune di Salemi. Dal 2010 al 2012 è stato capo ufficio di staff Affari legislativi e parlamentari del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Dal 2007 al 2010 è stato Ccpo ufficio staff Pianificazione, programmazione, controllo di gestione e valutazione del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Dal 2007 al 2009 ha svolto il ruolo di presidente della commissione straordinaria al Comune di Parghelia. Dal 2006 al 2007 commissario al Comune di Sezze Romano. Dal 2005 al 2007 è stato capo ufficio staff Innovazione del gabinetto del ministro. Dal 2001 al 2003 capo ufficio staff Innovazione e progettualità dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari” Dal 2000 al 2001 è stato responsabile dell’ufficio Semplificazione dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari. Dal 1986 al 1999 all'ufficio affari legislativi e relazionipParlamentari; ha curato l’attività legislativa relativa alla pubblica sicurezza (1986-1988); al sindacato ispettivo e alle relazioni parlamentari (1989); all’ordinamento della pubblica amministrazione (1990-1999). Dal 1982 al 1985 alla prefettura di Pistoia è stato responsabile delle divisioni III, IV e V (assistenza e lavori pubblici) e capo ufficio di gabinetto.

Il cordoglio "La notizia della scomparsa del prefetto Leopoldo Falco - osserva il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, fra i primi ad apprendere la notizia alle prime ore del mattino - è arrivata all’alba di questa mattina, improvvisa e inaspettata. Persona corretta e leale, avevamo imparato in questi mesi a conoscerci lavorando sia alla preparazione degli eventi estivi, sia per la sicurezza della Città: giusto ieri in una delle tante lunghe telefonate, ormai sempre più consuete, ci eravamo reciprocamente aggiornati sulle questioni inerenti Viareggio. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze, da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale".

Esprime cordoglio per la scomparsa del prefetto il presidente della Provincia e sindaco di Capannori, Luca Menesini: "Una persona - ha osservato riferendosi a Falco - che da poche settimane aveva preso servizio da noi, ma alla quale già dobbiamo dire grazie, perché presente su ogni tema importante in un ruolo super partes come è giusto che sia, senza ingerenze. Pertanto, accanto al dolore e all'abbraccio alla famiglia, voglio anche dire grazie a questa persona che subito ha amato il nostro territorio e se ne è messo al servizio. Giusto in questi giorni, infatti, stava facendo vista a tutti i Comuni della provincia".

Lutto e vicinanza alla famiglia è stata espressa anche dal sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini: "Stamattina molto presto ho saputo dell’improvvisa morte del prefetto Leopoldo Falco che si era insediato a maggio a Lucca. In queste poche settimane di lavoro - sottolinea - ho avuto modo di apprezzare in lui le migliori doti di uomo delle istituzioni, una disponibilità non comune e un immediato interesse a impegnarsi per trovare soluzioni ai problemi più importanti della città e del suo territorio. Il dispiacere di avere perso il prefetto Falco è davvero molto soprattutto dal punto di vista umano: ho trovato in lui una grande professionalità, un senso dello Stato e una signorilità nei modi e nel carattere che sono davvero rari. Per questo la sua prematura scomparsa lascia Lucca attonita e privata di un punto riferimento per tutta la comunità. Anche a nome della giunta comunale esprimo alla famiglia i sentimenti del più vivo cordoglio".

Il cordoglio a nome del consiglio comunale arriva dal presidente Francesco Battistini: "Leopoldo Falco, da pochi mesi prefetto di Lucca, è mancato improvvisamente stanotte. Era nella nostra città da poco tempo ma si era indubbiamente fatto apprezzare da tutti per le doti empatiche e le modalità di approccio alle questioni da subito dimostrate. Vicinanza alla famiglia da parte mia e di tutto il consiglio comunale di Lucca".

Parole di vicinanza arrivano anche dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi: "A nome della giunta regionale esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia, ai suoi collaboratori e al personale della prefettura di Lucca".

"Con profondo dolore ho appreso questa mattina dell'improvvisa scomparsa del dottor Leopoldo Falco, prefetto di Lucca - è il commento del sindaco di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi - Nei mesi scorsi, durante l'incontro istituzionale svoltosi con tutti i rappresentanti dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, ebbi modo di riscontrarne le qualità professionali ed umane. A nome di tutta l'amministrazione del Comune di Castelnuovo di Garfagnana esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia". Sempre Tagliasacchi in qualità di presidente ha espresso cordoglio a nome dell'Unione dei Comuni della Garfagnana: "Il rappresentante del governo, durante la visita al centro intercomunale di protezione civile - ricorda Tagliasacchi -, ebbe parole di vivo apprezzamento per l’organizzazione riscontrata e il livello professionale espresso dalla struttura e dal mondo del volontariato e dell’associazionismo. Il prefetto apprezzò particolarmente il numero e la qualità dei servizi associati resi dall’Unione a livello comprensoriale e ne rimase particolarmente colpito, ritenendo questo operare molto significativo per accrescere la qualità della vita nelle aree montane e periferiche. Al momento del dono del Dizionario Garfagnino ebbe parole di grande apprezzamento per l’attività della Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana nella conservazione della memoria e nel rafforzamento dell’identità territoriale".

Esprimono profondo cordoglio anche Ademaro Cordoni e Rodolfo Pasquini, presidente e direttore di Confcommercio imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara: “Notizia che lascia sgomenti – dicono Cordoni e Pasquini -: nonostante il poco tempo trascorso dal suo arrivo a Lucca, col nuovo prefetto avevamo avuto subito la possibilità di instaurare un proficuo rapporto di collaborazione, conoscendo un uomo disponibile al dialogo e al confronto. Una grave perdita per la nostra comunità. Alla famiglia del prefetto le più sentite condoglianze da parte dell’intera struttura di Confcommercio”. Si associano al cordoglio generale anche i gruppi consiliari di liste civiche e partiti di centrodestra del comune di Lucca. "Una grave perdita per le istituzioni - si legge in una nota firmata da SiAmoLucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Nelle occasioni di confronto avute, abbiamo avvertito fin da subito non solo una sua grande sensibilità ai problemi del nostro territorio, ma anche una sua grande preparazione e forza di volontà. Le nostre condoglianze alla famiglia".

"Senza parole. Sono rimasta così alla notizia della scomparsa improvvisa del prefetto Leopoldo Falco. Un dispiacere davvero grande - scrive invece il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio -. Avevo avuto modo di conoscerlo di persona pochi giorni fa, qui ad Altopascio: una persona per bene, concreta, seria. Avevo apprezzato il suo definirsi “il prefetto di tutti”, perché ho letto in quelle parole la volontà di avvicinarsi al territorio e ai sindaci, di conoscere e toccare con mano le diverse situazioni, di mettersi al servizio in prima persona per la comunità. Esprimo il mio cordoglio personale e quello di tutto il comune di Altopascio".

Un messaggio di dolore arriva anche dal sindaco di Gallicano David Saisi: "L'amministrazione di Gallicano esprime profondo rammarico, il prefetto Leopoldo Falco, nella seppur breve esperienza lucchese, aveva dimostrato capacità e interesse per le nostre realtà. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta l’amministrazione e di tutta la comunità di Gallicano". "Un pensiero soprattutto al dolore della famiglia", ha scritto su Facebook il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti.

L'assessore all'urbanistica di Lucca, Serena Mammini, ricorda la figura: "Aveva detto che sarebbe stato il prefetto dei sindaci perché, per esperienza sul campo, sapeva dell’importanza che rivestono le amministrazioni e per questo ne aveva grande rispetto. Nel momento storico che ci è dato di vivere, è troppo spesso l’incuria e la bruttezza delle relazioni a dominare sulla lealtà. L’etica dei comportamenti viene calpestata ogni giorno, soprattutto da chi dovrebbe custodirla gelosamente, e le parole sembrano non avere più alcun peso specifico: per questo se ne fa un grande spreco. Ecco, è proprio in momenti così che la mancanza di uomini come il prefetto Falco diventa ancora più dolorosa. Aveva detto di essere stato bonariamente definito “un ingenuo che ci crede”. In questa lapidaria definizione c’è un mondo intero: quello di chi ogni giorno è lì, con onestà, verità e spirito di servizio, a fare il proprio dovere. Ci mancherà prefetto Falco".

"La triste ed improvvisa notizia del decesso del prefetto di Lucca, Leopoldo Falco, ci lascia sgomenti e vogliamo esprimere la nostra massima vicinanza ai familiari del rappresentante delle Istituzioni centrali nella provincia di Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - Pur se da pochi mesi in servizio nel capoluogo lucchese il dottor Falco aveva già fatto intendere di essere persona altamente qualificata e pronta ad affrontare con determinazione le varie problematiche del territorio. Un classico "servitore dello Stato" nella sua accezione migliore che, negli anni, aveva maturato una notevole esperienza, tra l'altro pure nella città di Pistoia, prima di approdare, nel maggio scorso, a Lucca. Anche a nome dei miei colleghi del gruppo consiliare rinnovo, dunque, le mie condoglianze ai congiunti del Prefetto prematuramente scomparso.".

Sentito anche il cordoglio del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini: "Sono sinceramente dispiaciuto della morte, improvvisa e prematura, del prefetto Leopoldo Falco. La sua scomparsa priva la nostra provincia di un punto di riferimento istituzionale molto prezioso. Da subito ho apprezzato in lui la serietà, la professionalità e il profondo senso delle istituzioni e dello Stato. Una persona disponibile, impegnata, desiderosa di conoscere il territorio e chi lo anima, lo sostiene, lo promuove e lo vive. A nome mio e di tutta la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca esprimo alla famiglia i sentimenti del più profondo cordoglio".

"Apprendiamo con sincero dispiacere della morte del prefetto Leopoldo Falco e siamo vicini alla famiglia in questo triste momento". Lo dicono il presidente della Cia Toscana Nord, Gian Piero Tartagni e la presidente dell’Anp-Cia Toscana Nord, Giovanna Landi, che, nelle settimane scorse, lo avevano incontrato. "Recentemente – dicono Landi e Tartagni – avevamo avuto modo di aprire un confronto con il prefetto Falco e avevamo immediatamente riscontrato in lui una profonda attenzione, rispetto e interesse per i problemi che avevamo sollevato, sia quelli inerenti il comparto agricolo, sia quelli relativi al mondo degli anziani. In lui avevamo trovato non solo un interlocutore attento, ma anche fattivamente propositivo: per questo pensiamo che, da oggi, il nostro territorio sia un po’ più povero".

Così invece Lucca Crea con il presidente Mario Pardini e il direttore generale Emanuele Vietina: “Siamo rimasti profondamente colpiti dalla notizia – affermano i vertici della società - Era una persona aperta all'ascolto e volenterosa di stabilire un intenso rapporto con le realtà del territorio. Anche se arrivato a Lucca da pochi mesi aveva da subito intrapreso un fattivo dialogo con la società civile e, quindi, anche con Lucca Crea srl, in vista del festival di Lucca Comics & Games. Abbiamo avuto modo di apprezzare la sua empatia, il nostro pensiero va ora alla famiglia”. "La sezione provinciale della Lega - scrive il commissario Andrea Recaldin - esprime le più sentite condoglianze

alla famiglia del Prefetto Leopoldo Falco, scomparso improvvisamente in queste ore. Nella sua seppur breve permanenza nella nostra provincia, si era distinto facendo emergere da subito le sue qualità umane prima che professionali". Cordoglio arriva anche da Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia: “A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del Prefetto di Lucca Leopoldo Falco. Una perdita enorme per tutta la provincia, che ha potuto beneficiare della sua professionalità e competenza per pochissimo tempo, essendosi insediato solamente lo scorso maggio. Ho salutato Falco lunedì sera al Concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri a Villa Bertelli, in un clima di festa e solennità, leggere la notizia stamani mi ha lasciato davvero senza parole”. Non manca di esprimere il suo dolore anche la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini: "Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia del prefetto. Per la città di Lucca e le istituzioni dello Stato si tratta di una perdita incolmabile".

Addolorato anche il sindaco di Seravezza, Riccardo Tarabella: "Ho appreso con incredulità della morte del Prefetto di Lucca Leopoldo Falco, avvenuta all’alba di oggi - scrive -. Il mio primo pensiero va alla famiglia, alla quale desidero far giungere le mie personali condoglianze, quelle dell’Amministrazione comunale e l’abbraccio dell’intera comunità seravezzina. Il prefetto Falco ci aveva fatto visita in Municipio ai primi di luglio, poche settimane dopo essersi insediato a Lucca. Aveva voluto subito incontrare i sindaci per capire le necessità dei diversi territori e mettere la propria professionalità e la propria esperienza al servizio della comunità provinciale. Con noi era stato cordiale, attento, disponibile, pronto anche ad analizzare alcune problematiche che gli avevamo sottoposto, legate alla nostra specifica realtà amministrativa. La sua visita ci aveva onorati ed aveva posto le basi di una proficua collaborazione. Rinnovo ai familiari i sensi del nostro più profondo cordoglio".

Anche Giulio Grossi, presidente di Confindustria Toscana Nord, esprime il suo rammarico per la perdita di Falco e per l'impossibilità di proseguire un percorso di dialogo che era appena stato avviato: "La nostra associazione e le imprese guardano allo Stato, ed alla Prefettura, sua espressione sul territorio, con un radicato senso di rispetto e di fiducia - ricorda Grossi -: queste le prime parole che abbiamo scritto al Prefetto Falco nella lettera con cui abbiamo salutato il suo insediamento a Lucca. Non c'è stato purtroppo tempo per ribadirle a voce, e il nostro rammarico è quindi maggiore. Pertanto partecipiamo, come Confindustria Toscana Nord, al cordoglio della Prefettura, a quello dei pubblici amministratori di Lucca e a quello della città tutta per l'improvvisa scomparsa del dottor Falco. Un pensiero particolare va alla sua famiglia, di cui vogliamo condividere il dolore". Conflavoro Pmi Lucca, con il presidente Roberto Capobianco, si unisce al cordoglio unanime per la scomparsa del prefetto dottor Leopoldo Falco. "Non è mai semplice ascoltare e soprattutto comprendere le istanze di un territorio come Lucca e, in particolare del suo tessuto imprenditoriale così eterogeneo dove al fianco dei grandi gruppi industriali spiccano le micro, piccole e medie imprese. Molte esigenze differenti che richiedono grandi doti amministrative, comunicative, professionali. E il prefetto Falco - sottolinea Roberto Capobianco - già in poche settimane, con le sua vicinanza alle istituzioni e ai vari enti, aveva infuso molte e positive aspettative nelle parti sociali. Del resto è una carriera, la sua, che non lascia dubbi nel merito. Non abbiamo purtroppo avuto tempo di tessere un rapporto diretto con l'illustre figura del dottor Falco e ce ne rammarichiamo non poco. Ma il nostro pensiero e la nostra vicinanza, adesso, vanno prima di tutto alla famiglia e ai suoi cari".

Si unisce al cordoglio generale anche il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini: "Ho avuto modo recentemente di conoscere il dottor Falco e ne ho apprezzato le doti umane e la capacità di mediazione unita ad una grande professionalità - afferma -. A nome personale e di tutta l’amministrazione comunale esprimo ai familiari del dottor Falco le più sentite condoglianze".

“La terribile notizia arrivata questa mattina, la scomparsa improvvisa del Prefetto Leopoldo Falco mi ha lasciato incredulo e senza parole”. Commenta così Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi l’inaspettata morte del Prefetto che si era insediato a Lucca da pochi mesi. “Ci siamo visti l’ultima volta in occasione del concerto dell'Arma dei carabinieri a Villa Bertelli, in un momento di festa. E sono sbigottito e addolorato. Seppur in un breve periodo, il dottor Falco, ha fin da subito avuto modo di farsi ben volere e stimare, grazie alla sua concreta disponibilità, accompagnata da rigore professionale, competenza e dedizione per il proprio lavoro. Ma soprattutto ciò che aveva colpito me e coloro che erano presenti alla visita che ci fece in Comune, era stato quel suo voler evidenziare e sottolineare in più passaggi ed in modo assolutamente sincero la sua priorità: essere al servizio dei cittadini. A nome anche della comunità che rappresento desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Non mancano attestazioni di dolore e lutto da parte del volontariato, in particolare dalla Croce Rossa di Lucca che rivolge un pensiero alla famiglia: "Il Comitato di Lucca,il consiglio e tutti i suoi volontari si stringono intorno alla famiglia di Leopoldo Falco, prefetto di Lucca, scomparso prematuramente ed improvvisamente questa notte. Nella sua breve permanenza nella nostra provincia aveva dimostrato da subito le sue qualità umane prima che professionali e una viva attenzione per il nostro territorio".

Lutto è stato espresso anche dal senatore Massimo Mallegni: “Un uomo delle istituzioni e del dialogo - ha detto riferendosi a Falco -. In poche settimane dal suo arrivo nella nostra provincia era riuscito a dare subito prova di grande professionalità e concretezza. La sua scomparsa è prematura e sconvolgente. Alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze”: "La visita a Pietrasanta risale allo scorso 4 luglio - spiega invece il sindaco Alberto Giovannetti -. Una visita istituzionale programmata all’indomani della sua nomina a Prefetto di Lucca. Abbiamo subito avuto l’impressione evidente di una persona molto disponibile, attenta e pratica – racconta il sindaco –. Mite e allo stesso tempo risoluto nei toni. Aveva esperienza sul campo, conosceva benissimo la macchina comunale ed i suoi limiti: per questa ragione era il prefetto perfetto. La notizia della sua scomparsa, così improvvisa, ci ha sconvolto. Personalmente mi rattrista molto. A nome dell’amministrazione comunale e della comunità di Pietrasanta porgo alla sua famiglia le più sentite condoglianze". Cordoglio anche da Camaiore, con il sindaco Alessandro Del Dotto che esprime il dolore a nome del Comune: "L’amministrazione comunale esprime grandissimo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del prefetto di Lucca. Il dottor Falco, pur nei pochi mesi del suo insediamento, aveva già dimostrato una forza decisa ed educata, ponendo attenzione per i temi della legalità e della sicurezza, le cui sollecitazioni aveva raccolto con grande prontezza a fronte delle tante richieste pervenute dai territori. Uomo da subito apprezzato per la sua energia nella lotta contro malaffare e illegalità nonché alla lotta per la trasparenza e la buona amministrazione, ha esercitato con alto profilo il ruolo di rappresentante del Governo sul territorio. Camaiore si stringe attorno alla famiglia nonché a tutti i suoi collaboratori, cui vanno le condoglianze del sindaco e di tutti gli amministratori comunali". Anche il senatore Gianluca Ferrara (M5S) esprime vicinanza alla famiglia: "Apprendo con profondo rammarico dell'improvvisa perdita del nostro prefetto Leopoldo Falco. Abbiamo avuto modo di conoscerci e inquadrare celermente le problematiche del nostro territorio. Una persona perbene e di cultura che, come già dimostrato in questi pochi mesi di lavoro qui da noi, avrebbe contribuito a risolvere diverse criticità sovente celate. Rivolgo ai familiari le mie più sentite condoglianze".

Partecipa del cordoglio espresso dalle altre istituzioni anche Iil presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, insieme ad i vertici della fondazione bancaria lucchese. Stesso messaggio di vicinanza alla famiglia e di cordoglio anche dal presidente della Banca del Monte di Lucca Carlo Lazzarini, insieme al cda dell'istituto bancario lucchese.

Anche l'Automobile Club di Lucca partecipa del cordoglio generale. "Luca Gelli e Luca Sangiorgio, rispettivamente presidente e direttore di Aci Lucca - si ricorda in una nota -, avrebbero dovuto incontrare a giorni il Prefetto per fare il punto sulle tante iniziative relative alla sicurezza stradale messe in campo dal sodalizio automobilistico lucchese e per condividere con lui - che si era dichiarato da subito molto attento e impegnato sull'argomento - strategie, manifestazioni e progetti. Alla famiglia di Leopoldo Falco le più sentite condoglianze". "Il Pd della Versilia e il Pd di Viareggio - spiega Riccardo Brocchini - nell'esprimere il proprio cordoglio per l'improvvisa e prematura scomparsa del prefetto di Lucca, dottor Leopoldo Falco. Il periodo del suo incarico nella nostra provincia è stato purtroppo molto breve, ma la competenza e le doti organizzative di Falco erano già state apprezzate. Il Pd della Versilia esprime le più sincere condoglianze alla famiglia".

Confartigianato Imprese Lucca, profondamente colpita per il grave lutto che colpisce le nostre Istituzioni, ricorda il prefetto Falco, "con profonda stima e rimpianto, ricordando una persona che si era fatta carico, fin da subito, dei problemi della città - si legge in una nota -. Nel corso dell'incontro avuto nei mesi scorsi, abbiamo avuto modo di apprezzare la Sua profonda conoscenza dell'artigianato, ma soprattutto la volontà di muoversi rapidamente per risolvere alcune problematiche delle imprese artigiane, quali il lavoro nero, l'accesso al credito, l'eccessivo carico burocratico. Confartigianato Imprese Lucca, a nome del suo presidente, Michela Fucile e del direttore, Roberto Favilla, porge alla famiglia del Prefetto Falco, le piu sentite condoglianze". Lutto anche per il Lucca Summer Festival: "Apprendiamo con dolore e sgomento - si legge in un post pubblicato sul profilo facebook della manifestazione - la notizia dell'improvvisa scomparsa del Prefetto di Lucca Leopoldo Falco. In queste poche settimane trascorse dal suo insediamento a Lucca avevamo avuto modo di di apprezzarne non solo la competenza, la professionalità e l'alto senso dello Stato ma anche la signorilità e l'incredibile spessore umano. Eravamo onorati della stima e dell'attenzione che rivolgeva al Lucca Summer Festival e terremo caro il ricordo di questa purtroppo breve collaborazione. Tutto il Lucca Summer Festival si unisce al cordoglio della Prefettura di Lucca e della famiglia del prefetto Falco".