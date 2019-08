Cattedre per il sostegno, Lucca terza in Toscana

Lucca terza città toscana per numero di cattedre per il sostegno agli alunni disabili. Il dato viene confermato dall'ufficio scolastico regionale della Toscana anche per il 2019-2020. L'Ust infatti ha trasmesso alle sedi degli uffici territoriali la ricognizione, sulla base delle richieste nelle iscrizioni pervenute ai vari istituti scolastici, del "contingente" di insegnanti necessari a garantire una assistenza con i criteri stabiliti dalla legge agli studenti portatori di disabilità certificata.

E da questa ricognizione si evince, appunto, che la provincia di Lucca è al terzo posto per numero di posti ordinari riservati al sostegno, che in numeri assoluti significa 505 posti ordinari per gli insegnanti. Lucca è seconda soltanto al capoluogo di regione, Firenze, con 1.086 posti ordinari, e a Pisa, con 520 cattedre ordinarie per il sostegno. Ma non finisce qui. L'ufficio scolastico regionale infatti ha disposto alcuni posti per il potenziamento del sostegno agli alunni in questione, riservando altri 36 posti a insegnanti con questa qualifica.