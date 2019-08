Un mazzo di fiori per ricordare la tragedia di Antonio ed Eugenio, morti durante l'allestimento della Luminara. Lunedì il convegno per la sicurezza sul lavoro

Il dovere di ricordare per evitare che certe tragedie si ripetano. Questa mattina (31 agosto) il consigliere comunale con delega al lavoro Roberto Guidotti ha deposto - a nome dell’amministrazione - una composizione floreale in via Veneto, sotto la targa che ricorda Antonio Viviani ed Eugenio Pellegrini, gli operai che persero la vita mentre stavano lavorando ai preparativi per la luminara di Santa Croce. Domani infatti ricorre il secondo anniversario di questa tragedia che scosse l’intera città.



“Ricordare chi non c’è più è un atto dovuto – ha dichiarato Guidotti –. A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo la vicinanza alle famiglie, le cui ferite per questa tragedia non si sono ancora rimarginate e forse non lo faranno mai. Quello che possiamo e dobbiamo fare è impegnarci affinché tragedie come questa siano di insegnamento e non si ripetano. Ricordare infatti è importante ma altrettanto importante è fare in modo che l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro rimanga sempre alta. Per questo abbiamo messo in campo molti progetti, soprattutto nelle scuole perché è da lì che si crea la cultura della sicurezza e devo dire che abbiamo avuto una risposta molto positiva da parte dei ragazzi che hanno dimostrato una grande sensibilità”.

Proprio in tema di sicurezza sul lavoro, lunedì (2 settembre) a partire dalle 9, nell’auditorium dell’Agorà, si terrà la seconda edizione del convegno voluto dall’amministrazione comunale dal titolo E dopo? Il reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici. Le nuove prospettive di tutela. Una mattinata di confronto e riflessione su un tema che molto spesso viene sottovalutato.

Oltre ai saluti istituzionali di rito, in programma anche gli interventi dei rappresentanti di Inail, Usl Toscana nord ovest, Centro per l’impiego, Anmil e delle associazioni sindacali.

Luca Dal Poggetto