Economia, spiritualità e dialogo interreligioso, sette giorni di festival e grandi ospiti. Clou con gli spettacoli di Ovadia e Riondino e il concerto di Capossela in San Romano

L’edizione porta il titolo Ri-animare l’economia – Il contributo della Toscana per Assisi 2020. Ad Assisi, infatti, il prossimo anno si terrà l’incontro mondiale per una nuova economia convocato da Papa Francesco.

Si comincia il 17 settembre alle 17 con l’introduzione al festival con il codirettore Francesco Poggi e l’assessora Ilaria Vietina con i Dialoghi sulla ricchezza. Presenti il saggista e allievo di Don Milani, Francesco Gesualdi, il medico Sergio Ardis, l’operatore culturale Fabio Masi, l’architetto urbanista Claudio Saragosa e l’ordinario di storia economica a Pisa, Giuseppe Conti.

Giovedì 19 settembre ad Artè, dopo il saluto dell’assessore Cecchetti appuntamento con lo spettacolo di Moni Ovadia, Carta bianca, con il dialogo introduttivo di Guidalberto Bormolini, codirettore del festival.

Venerdì 20 settembre il festival si trasferisce al monastero San Leonardo al Palco a Prato. Dopo l’introduzione di Bormolini si terranno i laboratori di Ri-animare l’economia. I temi saranno Economia e spiritualità; Finanza, etica e vita interiore; l’etica e la spiritualità dell’impresa; lo yoga finanziario e laboratori di pratica spirituale.

L'ingresso è gratuito ma serve la preiscrizione

La sera, dopo il saluto del sindaco Biffoni, lo spettacolo di David Riondino Digressione semiseria su paradossi di una nuova religione.

Sabato 21 settembre giornata intensa in sala consiliare del Comune di Capannori. Dopo uno spazio di silenzio e interiorizzazione con la monaca e psicoterapeuta Annagiulia Ghinassi alle 9,30 il vescovo Giulietti parlerà di Una chiesa che cammina con la gente.

Dalle 9,30 i laboratori creativi sui temi comunità locali, spiritualità, accoglienza e sostenibilità coordinati da Barbara Carrai, formatrice alle Nazioni Unite e l’ex commissario del governo Iolanda Romano.

Nel pomeriggio alle 15 la tavola rotonda Il soffio dello spirito e la profezia di un mondo nuovo con l’ambientalista Graia Francescato. Alle 16,30 l’intervento di Vito Mancuso, teologo e filosofo su La via della bellezza – Per un’economia di bellezza e spiritualità. A seguire la tavola rotonda Un’informazione profonda che diventi formazione con il presidente dell’ordine dei giornalisti della Toscana, Carlo Bartoli; il giornalista e attivista Roberto Savio; la scrittrice e preside Maria Pia Veladiano.

Gran finale domenica 22 settembre in San Romano. Dopo i saluti del sindaco Tambellini alle 10 ci sarà la tavola rotonda Economia civile e terzo settore – Il futuro del’Europa introdotta e moderata dal giornalista Nicola Graziani con Leonardo Becchetti dell’università di Roma Tor Vergata, Emanuele Rossi della Scuola Sant’Anna di Pisa, Antonio Magliulo dell0università internazionale di Roma e il sindaco di Assisi Stefania Proietti. Alle 12,15 la testimonianza di Flaminia Giovannelli, aggregata da Papa Francesco nel dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Pomeriggio dedicato ai dialoghi interreligiosi e al’intervento di Davide Francesco Sada, money manager e cofondatore di MoneySurfers.com su Yoga finanziario – Per una visione interione del mondo finanziario.

Chiusura con una serata eccezionale. Protagonista Vinicio Capossela con il Concerto e dialoghi sulla ricerca spirituale. Una serata davvero speciale in San Romano fra parole e musica del grande cantautore.

Ultimo giorno, lunedì 23 settembre, ad Artemisia con il corso di formazione per volontari sul dialogo interreligioso a cura della Scuola fiorentina di alta formazione per il dialogo.

Alle 21 ad Artè la conferenza Ecologia integrale – Una visione di ecologia profonda e spirituale in dialogo con la natura con Vito Mancuso.

Sei giorni, dunque, tutti da vivere in tre città e con ospiti di grande livello. Per affrontare un tema non certo mainstream come l'etica all'interno dell'economia. Una sfida senza dubbio coraggiosa.