Regionali 2020, Del Ghingaro 'chiama' i sindaci all'appello per unire i movimenti civici. Ci sono già un nome e una mail dedicata

Lo ha fatto inviando una lettera in cui spiega i motivi della convocazione: "Caro amministratore, collega sindaco, nella primavera del 2020 la nostra Toscana sarà chiamata a scegliere il proprio futuro: i territori dovranno essere protagonisti. Al di là delle singole appartenenze e simpatie, il successo delle liste civiche nei Comuni è all’ordine del giorno: si affaccia poi, da qualche tempo, l’ipotesi di un civismo che da locale possa farsi spazio su piani regionali e nazionali. Tuttavia è importante non illudersi sulla possibilità del trasferimento automatico delle esperienze e, di conseguenza, dei risultati. E se è giusto armonizzare le energie, è prioritario iniziare a portare contenuti. In questi mesi si è fatto un gran parlare di nomi: a noi interessano i temi. Le Amministrazioni locali basate sul civismo o nelle quali il civismo ha un ruolo di primo piano, hanno dimostrato di saper interpretare le esigenze delle Comunità, delle imprese, delle professioni. L’associazionismo e il volontariato, hanno dato nuova linfa strategica all’azione di governo: è stata sperimentata un’inedita stagione di mobilitazione intorno a temi trasversali e globali come l’ambiente o la salute".

"Il civismo - prosegue la lettera - può rappresentare oggi la strada per una politica basata sull’etica della responsabilità dei cittadini, in grado cioè di individuare i mezzi più adatti a raggiungere gli obiettivi che la nostra gente ci chiede di raggiungere. La Toscana è città metropolitane ma anche piccoli paesi, entrambi espressioni di una regione unica che ha nella pluralità le radici più profonde della sua storia. La Toscana è arte, è cultura, è turismo: la sanità, l’ambiente, il welfare, i nodi infrastrutturali, sono questioni che riguardano la regione intera. Noi, sindaci e amministratori, che siamo vicini ai territori e che di quei territori siamo espressione, possiamo osare un nuovo punto di vista. Per questo ti invito a discuterne insieme a me e a tutti gli altri Amministratori della Toscana: l’appuntamento è per il 21 settembre prossimo a Viareggio. Raccontiamoci insieme, ripartiamo dai territori, non come opzione ma come scelta. Questa è la strada per la Nostra Toscana. I Sindaci, e gli Amministratori, l’hanno già tracciata".

Una sorta di Leopolda dei sindaci, dunque, con tanto di mail dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Dagli esiti dell'incontro emergeranno anche possibili scenari e risposte alla domanda sul futuro del sindaco Del Ghingaro. Fra la tentazione regionale e la possibilità di un mandato bis a Viareggio.

Enrico Pace