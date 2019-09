Ex Cavallerizza Ducale, passi avanti per la palestra del centro storico. Ok dalla conferenza dei servizi al progetto che però dovrà tenere conto di alcune prescrizioni

Muove un altro importante passo il progetto di realizzazione una palestra per le scuole in pieno centro storico, a due passi dall’ostello e da San Frediano. L’ipotesi progettuale per rivisitare il futuro dell’ex Cavallerizza Ducale, presentato dalla Provincia di Lucca, per l’immobile ceduto dal demanio, ha passato il vaglio della conferenza dei servizi zonale con esito positivo, seppure condizionato da alcuni paletti di natura urbanistica e alcune prescrizioni della Soprintendenza circa il consolidamento del muro perimetrali ai fini del rischio sismico. Questa delicata fase dell’iter è comunque pienamente superata e ora non resta che procedere verso il progetto esecutivo, prevedendo una diversa modalità di intervento per quanto concerne la cinta della struttura. Le altre proposte, invece, hanno avuto un pieno accoglimento da parte delle Belle Arti, con un parere rilasciato dalla Soprintendenza e firmato dal soprintendente Angela Acordon.

Qualche passaggio dovrà comunque seguire, sul fronte urbanistico. Il Comune, infatti, che ha dato comunque parere favorevole, all’intervento ha fatto presente che per la cessione di una porzione di terreno nell’area si dovrà procedere ad una variante, mentre l’ufficio tecnico ha rilevato che l’intervento è consentito ma con una deroga dovuta al fatto che – è stato sostenuto – il progetto comporterà un aumento di volumi in una area urbanistica dove – come si sa, trattandosi di centro storico – non sarebbe consentito.Questioni di natura tecnica e burocratica che, stando ai verbali della conferenza dei servizi, tutti gli enti consultati – dal Comune, alla Soprintendenza e all’Asl (per la valutazione del progetto sportivo) – sembrano ben disposti a superare.Tra l’altro per quello che riguarda la riqualificazione l’ultima buona notizia risale all’inizio dell’estate. La Provincia, che poco meno di un anno fa aveva elaborato l’articolato progetto di recupero dell’Ex Cavallerizza Ducale, ha ricevuto dalla Regione Toscana il via libera al finanziamento del progetto da 2 milioni e 50 mila euro: per la precisione poco più di 1 milione e 87mila euro provengono dal bando sport regionale, mentre i restanti 962mila euro sono ottenuti con mutuo dell’Istituto credito sportivo.Il recupero dell’edificio abbandonato in pieno centro storico accanto all'ostello di Lucca e al complesso del Real Collegio prende le mosse dall’accordo del giugno 2018 tra la Provincia e il demanio. Accordo che prevede la concessione dell'edificio in comodato gratuito all'ente di Palazzo Ducale per sei anni rinnovabile per altri sei. Il vecchio edificio, com’è nelle intenzioni dell’amministrazione provinciale guidata dal presidente Luca Menesini, sarà trasformato in una moderna palestra all'interno delle Mura urbane a disposizione delle scuole superiori del centro della città e, negli orari extrascolastici, a favore delle società sportive e di tutti i cittadini.Il progetto dell’impianto sportivo nell’ex Cavallerizza prevede la ristrutturazione completa dell'edificio (830 metri quadri circa) con la realizzazione di una struttura moderna e all'avanguardia: una palestra 'principale' con campo da gioco (basket/pallavolo), e uno spazio più piccolo, di servizio dotato di attrezzature; spogliatoi al pian terreno e al piano superiore collegati tramite vano scale e ascensore. L'intervento sarà realizzato in modo da salvaguardare le preesistenze morfologiche che risultano ancora riconoscibili, ma contestualmente adeguandole alle funzioni a cui il fabbricato dovrà rispondere. Il progetto prevede l'accesso alla struttura sul lato nord-est, ossia dalla parte di via della Cavallerizza che consentirà un ingresso e un'uscita da parte degli utenti in totale sicurezza non andando ad interagire con le viabilità principali se non dopo una zona di filtro. La copertura dell'edificio sarà completamente ricostruita sul modello originario con legno e tegole in cotto.