Gara da 37 milioni di euro per l'affidamento di quattro Rsa dalla Piana alla Valle del Serchio

Quattro Rsa tra la Piana di Lucca e la Garfagnana stanno per cambiare gestione. E’ in dirittura d’arrivo, infatti, la gara per l’affidamento indetta dall’Asl Toscana Nord ovest. In ballo ci sono appalti milionari e adesso la procedura, dopo l’apertura delle buste, è al suo ultimo rush. In gara ci sono tre case di riposo della Valle del Serchio e una della Piana di Lucca. In particolare l’Asl sta affidando la gestione della Rsa Roberto Nobili, che si trova nel comune di Sillano Giuncugnano, frazione di Magliano, e la Rsa Carolina Pierotti di Piano di Coreglia. A gara c’è anche la Rsa Paoli Puccetti, di Gallicano e, infine, nella piana di Lucca la Rsa Il Sole di Altopascio.

La partita è parecchio rilevante visto che il primo lotto vale un importo a base annua di 22milioni e 220mila euro. In questa tranche sono inserite le Rsa Nobili e Pierotti – quella di Magliano e Piano di Coreglia.

La casa di cura per anziani di Gallicano, invece, è in concessione in un lotto da complessivi 8 milioni di euro. Per quello che riguarda invece la Rsa Il Sole di Altopascio la cifra è di ben oltre 7 milioni di euro. Cifre che portano complessivamente la cifra delle strutture a 37 milioni e 940mila euro. Per le Rsa Nobili e Puccetti la gara è a sette: dopo l’apertura delle buste sono questi infatti i soggetti ammessi alla seconda fase della gara. Per la Rsa Puccetti è cosa sembra ormai fatta, visto che soltanto una cooperativa è rimasta in lizza, mentre ad Altopascio sono tre le realtà ancora in corsa per aggiudicarsi la Rsa.