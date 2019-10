Luci di Natale, si montano le prime installazioni. Ma in molte strade è flop di adesioni e rischiano di rimanere al buio, compreso il Fillungo

Progetto che sta riscuotendo commenti molto favorevoli, trattandosi di un qualcosa di nuovo perla città di Lucca, mai visto prima. “Purtroppo però – commenta il presidente del Ccn Matteo Pomini – restano ancora alcune criticità da risolvere: alcune vie del centro storico al momento attuale non hanno ancora raggiunto infatti il numero minimo di adesioni per l’accensione delle pendane e rischiano pertantoseriamente di non essere illuminate. Se così fosse sarebbe davvero un grosso peccato, visto che il progetto di quest’anno ha le potenzialità per rendere lacittà calda e accogliente come non mai in occasione delle festività natalizie e di conseguenza per attrarre un numero di visitatori ancora maggiore rispettoagli anni scorsi. Il nostro invito pertanto è rivolto a tutti i colleghi che ancora non lo abbiano fatto, affinché aderiscano al progetto delle luci: per una riuscita completa del progetto e per una città veramente a festa occorre un piccolo sforzo da parte di tutti”.Questo l’elenco delle strade che ad oggi non hanno ancora raggiunto il numero necessario di adesioni – ovvero sia il 70 percento delle attività di una via - e rischiano dunque al momento di rimanere al buio: Fillungo, via Santa Lucia, via Vittorio Veneto, via Mordini, piazza San Giusto, via Sant’Andrea, via Elisa, Corso Garibaldi.“Negli anni scorsi – conclude Pomini – spesso abbiamo evidenziato la scarsa partecipazione dellegrandi catene commerciali alle attività delle città. Ebbene, da un attentocontrollo delle adesioni raccolte, abbiamo scoperto che quest’anno, nella solavia Fillungo, dei 75 che ancora non hanno aderito ben 50 sono cosiddetti negozitradizionali. Un dato su cui riflettere”. “Ringrazio i commercianti che hanno aderito - commenta l’assessore Valentina Mercanti - dimostrando di avere un grande attaccamento per la città. Un ulteriore dimostrazione di quanto i negozi siano fondamentali per il nostro territorio. Mi auguro che le adesioni aumentino, abbiamo cercatodi avere un bel progetto, ma si potrà realizzare appieno solo con l'aiuto di tutti, se ognuno fa il suo pezzettino insieme possiamo fare grandi cose”.