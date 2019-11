Regionali 2020, grandi manovre nel centrosinistra. Freddezza su candidatura Giani, nel Pd è già sfida per i posti in lista per il Consiglio

Eugenio Giani candidato governatore per la Toscana? Sì, anzi forse. L’investitura ufficiale del presidente del consiglio regionale, all’indomani dell’annuncio, non ha certo scatenato entusiasmi nel centrosinistra che sembra finora aver accolto in maniera tiepida l’ipotesi. C’è sempre tempo che la coalizione esprima anche altri nomi, così come potrebbe sempre esistere la possibilità che si ricorra alle primarie per la scelta del nome che dovrà correre per il dopo Rossi.

Il timore di alcuni, infatti, nella galassia di un centrosinistra che si va sempre di più complicando fra nuovi movimenti e scissioni, è che il nome di Giani, pur istituzionale, possa risultare debole contro una candidatura di spessore del centrodestra a trazione Lega. Tanto basta per far pensare, insomma, che la partita per le candidature sia soltanto all’inizio.