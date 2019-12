Grave infortunio alle Cartiere Cardella: operaio resta con la gamba schiacciata da una balla di carta

E’ rimasto con una gamba schiacciata da una balla di carta, che gli sarebbe caduta addosso, mentre stava lavorando in una linea di produzione alle cartiere Modesto Cardella di San Pietro a Vico. Un operaio di 60 anni, M.P. le sue iniziali, è rimasto vittima di un nuovo infortunio sul lavoro: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto, per cause in corso di accertamento, poco dopo le 8 di questa mattina (3 dicembre). A dare l’allarme è stato il personale della cartiera che ha avvisato il 118 mentre i colleghi cercavano di aiutare l’operaio gravemente ferito.