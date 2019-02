Disabilità, approvata la mozione per migliorare l'accesso al trasporto pubblico

Interventi di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e di rigenerazione degli spazi urbani: approvate dalla giunta regionale le direttive per un bando di prossima uscita per sostenere tali investimenti. Il bando in arrivo prevede uno stanziamento di 300 mila euro per il 2019 e 300 mila euro per il 2020, per la concessione di contributi a fondo perduto che vanno da un minimo di 10 mila ad un massimo di 40 mila euro, comunque fino all'ottanta per cento dell'investimento ammesso. Destinatari sono i comuni con popolazione compresa tra i 10mila e i 50mila abitanti, rilevata al 31 dicembre 2018, non ubicati in aree Interne. Lo scopo è non sovrapporre questo intervento con quelli che, nel corso del 2019, la Regione prevede di attuare in modo specifico per i comuni che si trovano nelle aree Interne, attraverso stanziamenti per l'assetto del territorio e le politiche abitative. Inoltre i progetti presentati dovranno riguardare aree già individuate dai comuni e che non abbiano già beneficiato di misure regionali analoghe. Gli interventi sono previsti dall'ultima legge di bilancio regionale e hanno l'obiettivo di potenziare le aree adibite al commercio mediante percorsi innovativi in zone dei territori comunali, preventivamente individuate dal Comune, di particolare valore e pregio oppure per l'esistenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate a fenomeni di disomogeneità o desertificazione commerciale. Potranno essere finanziati, ad esempio, interventi di riqualificazione di spazi pubblici o di recupero di immobili pubblici da destinare ad attività economiche e sociali.