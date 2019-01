Marchetti, Stella e Benedetti (FI): "Toscana è terza in Italia per danno ambientale"

"È anche per fatti come quelli che hanno portato al sequestro del depuratore Gaia Lavello 1 a Massa che, secondo i dati diffusi da Ispra nel novembre scorso, con 18 istruttorie aperte per conto del ministero dell’ambiente tra 2017 e 2018 la Toscana è terza in Italia per danno ambientale. E mentre l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale dava conto di questo stato di cose, quasi in contemporanea Arpat nel suo rapporto sui controlli nei depuratori durante il 2015 attestava che il 44 per cento degli impianti maggiori sversa senza autorizzazione. È una situazione inaccettabile: sull’ambiente toscano, e dunque sulla pelle di chi ci vive, la politica di governo non può peccare d’inedia": a richiamare i dati con preoccupazione sono i consiglieri regionali di Forza Italia Maurizio Marchetti (capogruppo) e Marco Stella (vicepresidente dell'assemblea toscana) e il presidente del consiglio comunale a Massa Stefano Benedetti a più riprese impegnato sulla questione Lavello.