Export toscano continua a crescere. Ciuoffo: "Segnale importante"

"Sono numeri significativi: i dati di crescita sono superiori alla media nazionale (che è del 3,1%) e a a quelli delle regioni del centro Italia (+1%) e consentono di aumentare il peso specifico della nostra economia: l'export toscano ha un peso del 7,9%, inferiore solo a quello di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Anche questo andamento positivo – prosegue l'assessore – ribadisce il valore dei prodotti del nostro sistema economico a cui abbiamo cercato di dare impulso con delle politiche condotte in questi anni per allargare i propri orizzonti ed aprirsi ai mercati internazionali. Sicuramente un impulso importante in questa direzione è arrivato anche dal bando per l'internazionalizzazione che ha già coinvolto oltre 300 imprese e concesso contributi per 9 milioni di euro".