Gara tpl, Marchetti (FI): "Il Consiglio decide una cosa, la giunta ne fa un'altra"

"L'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale, per la quale la maggioranza di sinistra che siede nell’assemblea toscana, si è approvata una mozione per impegnare la giunta ad attendere la sentenza del Consiglio di Stato, prevista per il prossimo ottobre e poi invece Rossi&C hanno assegnato il servizio ad Autolinee Toscane. La Toscana non ha bisogno di questa guida spericolata a trazione Pd. Che fretta c’era - chiede in sostanza Marchetti -? Perché non si è attesa la sentenza del Consiglio di Stato? E quali saranno i danni in caso di pronunciamento avverso all’operazione e conseguente eventuale rifusione al concorrente? C’è un contratto ponte – riflettono in casa Forza Italia – e si è in attesa di una sentenza definitiva, quella del Consiglio di Stato. Alla giunta toscana chiediamo, dove risiedesse l’urgenza, di provvedere adesso per decreto, dopo che la maggioranza che siede in Consiglio regionale aveva espresso indirizzo ben diverso". Certo qualche rischio, ad avviso di Marchetti, esiste: "Se dal Consiglio di Stato giungesse sentenza avversa rispetto alla strada intrapresa oggi dalla Regione – osserva – plausibilmente l’ente in quel caso sarebbe esposto alla richiesta di risarcimento da parte dell’altra ditta concorrente, con danno per le casse pubbliche. Lo si è messo in conto? E quali stime sono state effettuate, per una simile eventualità? E’ una delle cose che domando con la mia interrogazione" Altro fronte, quello dei lavoratori: "Sono state assunte misure di tutela, in tutto questo tempo trascorso in contenziosi giudiziari? O si è semplicemente stati a guardare? Come sono stati messi in sicurezza gli occupati? E’ urgente – si legge nell’atto di Marchetti – interrogare la Regione per chiedere quali motivazioni urgenti vi fossero dietro l’aggiudicazione definitiva della gara del trasporto pubblico locale, prima della sentenza del Consiglio di Stato e considerato che il contratto ponte termina nel dicembre 2019. La risposta dovrà arrivare in forma scritta. La giunta ha due mesi di tempo per redigerla".