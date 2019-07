Fondi regionali per l'accoglienza, Zucconi (Fdi): "Il governo riferisca in aula"

“Il governo venga a riferire in aula sulla Regione Toscana che emana norme in palese contrasto con le leggi dello Stato”. Così Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in aula alla Camera dopo i recenti provvedimenti in tema di accoglienza dei migranti.

“La Regione Toscana infatti – ha aggiunto Zucconi - sarà la prima regione che in aperta sfida ai recenti decreti governativi in materia di contrasto all’immigrazione clandestina stanzia soldi pubblici - ben quattro milioni di euro – per sostenere gli irregolari in attesa di rimpatrio, soldi che invece potevano andare a tutti quei toscani emarginati o sofferenti che non riescono ad accedere ai minimi servizi medici e di assistenza sociale. Una normativa assurda e che ha sollevato dubbi perfino nello stesso ufficio legale della regione sulla sua Costituzionalità , come ci segnala il nostro capogruppo alla Regione Toscana Paolo Marcheschi”.“Se consentiamo alle regioni – ha concluso il deputato di Fdi - di bypassare la normativa nazionale e di attuare questi meccanismi ,se consentiamo fenomeni di disobbedienza e di illegalità delle ong con effetto domino potremmo presto ritrovarci dinnanzi a conflitti ancora più grandi”.