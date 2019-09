Infrastrutture da completare, Forza Italia presenta mozione in Regione

"Ci sono numerosi interventi infrastrutturali da realizzare o da completare - evidenziano Stella e Marchetti - oltre allo sviluppo di Peretola: l'Alta velocità, la terza corsia di A1 e A11, la Tirrenica, la Due mari, la bretella di Piombino, il collegamento fra il Porto di Livorno e l'Interporto, il raddoppio della Pistoia-Lucca, la Darsena Europa".

"Così - spiegano i due consiglieri regionali forzisti - in fase di voto vedremo chi è davvero a favore dello sviluppo economico della nostra regione, e chi è invece su posizioni ideologiche e pro decrescita. Le grandi opere infrastrutturali sono fondamentali e imprescindibili per il rilancio della Toscana. Ci auguriamo che i dossier anti-sviluppo del Movimento 5 stelle non vengano accolti dalla nuova compagine governativa, perché sarebbe un pericoloso passo indietro. La questione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze non è un optional tra i tanti, ma è assolutamente prioritario che venga realizzata, non può più subire ritardi, perché costituisce un bene pubblico irrinunciabile per le imprese attive in Toscana e un elemento indispensabile per i cittadini, per chi fa affari e per i turisti. Chi si oppone alle nuove infrastrutture, dica chiaramente che non gli interessa lo sviluppo e la crescita economica e occupazionale della nostra regione".