Sanità, Regione: "Serve programma di assunzioni lungo termine"

“Da parte della Regione non c’è alcuna volontà di tagliare personale sanitario o di impedire nuove assunzioni". A dirlo l’assessore alla sanità, Stefania Saccardi, rispondendo a una interrogazione dei consiglieri di Sì-Toscana a Sinistra, Paolo Sarti e Tommaso Fattori, e della consigliera Monica Pecori (gruppo Misto/Tpt) a proposito della carenza di operatori socio-sanitari e di personale amministrativo all’interno del Servizio sanitario, situazione che è andata ulteriormente aggravandosi nel periodo estivo. L’assessore Saccardi ha inoltre ricordato che “sul tema delle assunzioni del personale sanitario la normativa nazionale non prevede limiti nel numero degli assunti, ma impone un tetto di spesa per il personale”.

“Sono soddisfatto della risposta in termini generali, ma insoddisfatto riguardo ai problemi di carenza del personale sanitario nella Azienda sanitaria Nord ovest, su cui non ci sono stati forniti chiarimenti”, ha esordito Paolo Sarti nella sua replica. “Come scritto nell’interrogazione – ha aggiunto - ricordo che nelle aziende Toscana centro e Nord ovest è stato dichiarato lo stato di agitazione per le carenze di organico non solo infermieristico e Oss, ma anche tecnico. Negli ultimi tempi, soprattutto per far fronte agli accresciuti bisogni estivi, abbiamo assistito all’assunzione di solo 70 figure, tra infermieri e Oss, e molto spesso con contratti di lavoro interinale o a tempo determinato. Servirebbe, invece, una programmazione regionale di assunzioni che agisca in una prospettiva di medio-lungo periodo e non solo in chiave emergenziale”.