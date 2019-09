Toscana, cresce l'export. Ciuoffo: "Numeri importanti"

Export toscano in crescita, in misura maggiore di quanto avviene nel resto d'Italia dove pure la tendenza negli ultimi anni è positiva. A registrarlo è l'Istat, che ha analizzato i dati del secondo trimestre 2019, vale a dire del periodo compreso fra aprile ed ottobre. Il settore Sistema informativo di supporto alle decisioni. Ufficio regionale di statistica della Regione Toscana, ha aggiornato e diffuso le serie storiche regionali e nazionali.

Gli ultimi dati Istat sulle esportazioni nel secondo trimestre 2019 confermano la crescita del trend negli ultimi anni, sia in Toscana che nell'intero paese. Le esportazioni tra il secondo trimestre 2018 e lo stesso trimestre 2019 (valori in milioni di euro) in Toscana aumentano da 9.460 a 11.315 milioni di euro (+ 19,61%). In Italia passano da 119.148 a 123.040 milioni di euro (+ 3,27%).