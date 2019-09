Ordine infermieri in Regione: "Manca personale"

Il coordinatore Opi Toscana, Giovanni Grasso e il presidente dell’Ordine di Firenze e Pistoia, Daniele Massai, intervenendo a nome di tutti, hanno delineato un quadro estremamente difficile: "In Toscana gli infermieri sono pochi e la situazione è destinata ad aggravarsi nei prossimi anni. Si prevede - hanno spiegato - che circa mille e 300 infermieri andranno in pensione di qui a poco, grazie anche alle nuove disposizioni in materia pensionistica. Ciò porterà a 4mila il numero dei professionisti che mancano in Toscana. Con disagi e rischi non solo per chi è rimasto a lavoro e si deve sobbarcare carichi immensi, ma soprattutto per i cittadini toscani: numerose ricerche hanno evidenziato che quando si scende dai parametri ideali di numero di presenza di infermieri per paziente, il rischio di mortalità per mancanza o inadeguatezza di cure cresce in maniera esponenziale".

Un altro problema è rappresentato dalla cosiddetta 'ambulanza infermieristica', che è stata prevista da una serie di normative nazionali, poi riprese dalla Regione, che prevedono che possa essere inviata in alcuni casi un’ambulanza con un infermiere qualificato a bordo (senza dunque il medico) che può comunque garantire interventi fondamentali di soccorso avanzato, come il sostegno alle funzioni vitali e altre manovre. "Ma - denunciano gli Ordini professionali degli infermieri - il servizio di questo tipo di ambulanza è applicato a macchia di leopardo nelle varie province. Chiediamo che sia effettuat un monitoraggio e un controllo sulle varie aziende, in modo da ristabilire un quadro legittimo e uniforme".

Questa mattina la Commissione ha votato anche la presa d’atto del testo definitivo del Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018-2020, dopo l’inserimento degli ultimi emendamenti e alcuni ritocchi. Ora il nuovo piano è pronto per passare al vaglio e al voto definitivo dell’aula. Il nuovo piano, a valenza triennale, delinea le strategie sanitarie e sociali della Regione e vuole essere un agile strumento di programmazione socio-sanitaria, con una più marcata integrazione tra politiche sociali e politiche sanitarie. Grazie anche al lungo lavoro di rielaborazione in Commissione, sono stati fissati dieci obiettivi strategici che guidano le azioni del piano (i cosiddetti ‘driver’): prevenzione, disuguaglianze di salute e sociali, liste di attesa, vivere la cronicità, nuovi modelli di “care”, innovazione e informazione, welfare etico e partecipazione, competenze e lavoro tra sicurezza e modernità, sostenibilità, qualità del fine vita.

I destinatari delle azioni dedicate del piano (indicati come ‘target’), sono i genitori, i bambini, i giovani, le donne, gli anziani, gli stranieri, i lavoratori, le popolazioni residenti nelle aree interne, montane e insulari, le persone detenute negli istituti penitenziari. Infine il testo dedica attenzione, con tre specifici ‘focus’, ai pazienti oncologici, alle persone con disabilità, alla salute mentale.