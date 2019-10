Dalla Regione 2,6 milioni di euro per i percorsi di alternanza scuola-lavoro

Aperto l'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per il potenziamento dei Ptco, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ex alternanza scuola-lavoro. Le risorse disponibili ammontano a 2,6 milioni di euro, fondi Fse; la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 29 novembre.

Le nuove disposizioni statali in materia di alternanza scuola lavoro hanno introdotto alcune novità. Anzitutto è cambiata la denominazione in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto) ma soprattutto sono diminuiti sia il monte ore minimo previsto per le diverse tipologie di scuole superiori ed i finanziamenti. "La Toscana però – spiega l'assessora regionale a formazione, istruzione e lavoro Cristina Grieco - ha deciso di continuare a sostenere e a facilitare le azioni di alternanza scuola lavoro, considerando l'interazione tra scuola, mondo produttivo e territorio quale elemento strategico per l'economia regionale. Le alleanze formative scuola-istituzioni-mondo del lavoro sono fondamentali per dare agli studenti un'occasione di imparare lavorando, di orientare le proprie scelte e di sviluppare quelle competenze trasversali che proprio nell'economia digitale hanno acquistato maggiore rilevanza e che sono sempre più richieste".Obiettivo del bando è potenziare le ore di Pcto negli istituti tecnici e professionali, in modo da garantire a tutti gli studenti un'offerta formativa integrata di avvicinamento al mondo del lavoro e un presidio efficace alla gestione della transizione. Gli istituti tecnici e professionali che partecipano al bando si impegnano ad innalzare il computo orario dei percorsi Pcto di 200 ore aggiuntive per almeno una classe terza, una qurta e una quinta per l'anno scolastico 2020-2021. La Regione, grazie ai 2,6 milioni di euro di risorse Fse, sostiene i costi per i moduli sulla formazione dei tutor, interni ed esterni, sullo svolgimento dei percorsi sulla sicurezza, sul lavoro e sull'autoimprenditorialità e sulla valutazione degli apprendimenti e sulla certificazione delle competenze. Il bando rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.