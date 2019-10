Inclusione disabili a scuola e lavoro, Cgil: "Bisogna fare di più"

In Toscana le persone con disabilità iscritte agli elenchi della Legge 68/1999 (quella del collocamento mirato che prevede l’obbligo per le aziende di assumere disabili in certi parametri) sono oltre 43mila (dato di stock), anche se non tutte sono in cerca di lavoro. Tra queste, tra i 4 e i 5mila sono gli avviamenti al lavoro annui. “La disabilità ha pagato uno dei prezzi più cari della crisi. Vanno fatti più sforzi per facilitare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, la situazione in Toscana è a macchia di leopardo; la Legge 68 deve essere applicata meglio e di più da parte delle aziende, a cui chiediamo di dimostrare responsabilità senza cercare scappatoie; ma si può fare molto anche con la contrattazione e l’innovazione tramite lo smart working”, ha detto Mirko Lami (segreteria Cgil Toscana), stamani al convegno organizzato dal sindacato Dalla scuola al lavoro - L’inclusione scolastica e lavorativa delle persone con disabilità: quali strumenti? alle Murate a Firenze. Lami ha chiesto alla Regione di far vivere l’osservatorio sulla disabilità e al governo di assegnare la delega alla disabilità.