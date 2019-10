Disabilità, oltre 12 milioni dal fondo nazionale per le non autosufficienze

Stanziati più di 12 milioni dal fondo nazionale per le non autosufficienze per le disabilità gravissime, da destinare a società della Salute e Zone distretto. L'assegnazione è prevista da una delibera presentata dall'assessore regionale al diritto alla salute e al sociale, Stefania Saccardi e approvata dalla giunta nel corso dell'ultima seduta. La somma complessiva assegnata alla Regione Toscana dal Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2018 è di 31 milioni e 393milA E 440 euro, ma il Dpcm del 12 dicembre 2018 stabilisce che le Regioni debbano utilizzare in maniera esclusiva una quota non inferiore al 50% delle risorse a loro assegnate per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (Sla): quindi, 15milioni e 696mila e 720. Una precedente delibera di Giunta assegnava già 3 milioni e 539mila e 532 euro per la prosecuzione degli interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone affette da Sla per il 2019.