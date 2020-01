The Lodge, un horror che esce dagli schemi

Richard decide di trascorrere le vacanze di Natale nel suo chalet di montagna con i due bambini e la nuova giovanissima compagna. Un impegno improvviso lo riporta in città per qualche giorno, creando così l’occasione per la ragazza di familiarizzare con i figli. Una volta soli, un’oscura presenza si manifesta facendo riemergere qualcosa che non doveva destarsi e quando Richard si rende conto dell’incombente pericolo, ormai potrebbe essere troppo tardi.

Cosa dire del film diretto e scritto da Veronika Franz e Severin Fiala?

Semplicemente che dopo averci regalato quella piccola chicca di Goodnight Mommy, il duo austriaco ci regala un’altra opera degna di nota e di visione.

Se cercate un horror che si discosti dalla maggior parte delle opere che affollano il mercato, allora The Lodge è il titolo che fa per voi e non posso far altro che consigliare la visione a tutti.

Articolo completo su Project Movie, a cura di Andrea Madrigali.