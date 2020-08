Superbonus per le ristrutturazioni, Cei (Idea Service): “Occasione unica”

Superbonus per le ristrutturazioni, Lido Cei di Idea Service Srl, fa luce sulle ultime novità circa la possibilità offerta dal governo nell’ambito delle misure per il coronavirus.

“Dopo l’uscita della guida della agenzia delle Entrate e la recentissima pubblicazione dei decreti asseverazioni e requisiti emanati dal Ministero dello Sviluppo economico – spiega Lido Cei -, il mondo dei tanti professionisti coinvolti in questa importantissima agevolazione, attende le ultime istruzioni da parte della Agenzia delle Entrate su come tecnicamente accedere alla procedura che consentirà la cessione del credito. Un aspetto importante ma destinato principalmente agli addetti ai lavori che non blocca la procedura, almeno quella iniziale per effettuare una ricognizione tecnica degli immobili e verificare se la propria abitazione o condominio possono usufruire di bonus fiscali fino al 110%”.

“Adesso – va avanti – si conoscono i moduli per le asseverazioni, sia finali che in stato avanzamento lavori (soluzione molto importante per le aziende che effettueranno i lavori), i limiti di prezzo tali da poter asseverare la ristrutturazione congrua da un punto di vista economico senza cadere in deplorevole sovra fatturazioni e soprattutto quali interventi di ristrutturazione energetica e /o sismica saranno necessari per ottenere i risultati indicati dalla Legge 77/2020. Un obiettivo ambizioso e importante per il Paese; è indubbio che migliorare l’efficienza energetica delle nostre case o addirittura ridurre il rischio sismico sia importante a tutti i livelli; ancora di più se questa importante iniziativa viene favorita da agevolazioni fiscali mai viste ed in un momento dove il lavoro, la produzione e il rilancio economico sono vitali per tutti noi. Sicuramente la procedura è complessa e in queste ristrutturazioni la forma diventa sostanza; le documentazioni, i progetti, le analisi, le asseverazioni e vidimazioni saranno importanti quasi quanto l’opera stessa ma affidandosi a squadre coese e preparate dove teams di professionisti collaborano assieme alle imprese (edili, termo tecniche, specializzate in serramenti, ecc. ecc.) per arrivare ad ottenere il più ampio beneficio fiscale è la soluzione giusta”.

Idea Service Srl ha organizzato sul territorio queste squadre, offre ai suoi clienti una assistenza legale, fiscale e procedurale tale per cui si possa giungere al 110% e soprattutto si possa arrivare alla cessione del credito e /o allo sconto in fattura abbattendo sensibilmente i costi della ristrutturazione se non addirittura azzerandoli. Una occasione unica.

“In queste settimane dopo meritato riposo concentriamoci sulla prima fase, la diagnosi e le analisi di pre-fattibilità per arrivare poi a valutare assieme ai nostri tecnici e/o ad Idea Service Srl la possibilità di proseguire e di giungere a beneficiare del SuperBonus 110%, magari utilizzando la cessione del credito e/o lo sconto in fattura. La nostra azienda – conclude Cei – è pronta a fornire assistenza augurando nel frattempo a tutti un buon Ferragosto”.