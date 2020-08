Idea Service, ecco tutte le agevolazioni per le imprese del turismo

“Un’unica consulenza per fare il sold out delle agevolazioni per le strutture turistiche”. E’ la sfida di Idea Service di Lucca che fa il punto su tutte le opportunità per le imprese del settore.

“Indubbiamente – spiega il numero uno di Idea Service, Lido Cei – il settore turistico ricettivo è stato tra i più colpiti dall’emergenza covid 19. Le agevolazioni non mancano per provare a ripartire ma è necessario conoscere e individuare le diverse opportunità e soprattutto predisporre le necessarie documentazioni ed essere pronti per non perdere l’occasione”.

“Grazie ai professionisti del nostro staff – va avanti – Idea Service è in grado di poter sostenere le imprese del settore turistico a 360° costruendo con loro le basi per poter cogliere tutte le opportunità a disposizione per il settore. Con una attenta consulenza infatti, si possono prima individuare e poi ottimizzare tutte le agevolazioni sia ordinarie che legate al post emergenza Covid. Le agevolazioni a disposizione infatti sono tantissime non solo il Bonus ristrutturazione alberghi, terme e strutture turistiche prorogato nel Dl agosto a 2020-2021, ma anche il Bonus Dispositivi protezione individuale Dpi e il bonus adeguamento ambienti ancora legati alle questioni contenimento Covid e poi il bonus affitti e il bonus facciate”.

“Insomma un’ ampia gamma di opportunità da affrontare non singolarmente ma in modo organico e strutturato – si spiega -. Solo in questo modo è possibile sfruttare al meglio le occasioni e per far questo è necessario un team, come quello di Idea Service, formato da diverse professionalità in grado di individuare e gestire le diverse necessità in un’unica consulenza. Per entrare nel dettaglio delle singole agevolazioni e della documentazione necessaria da predisporre è importante quanto prima iniziare la collaborazione con i consulenti. Con Idea Service sarà possibile effettuare il sold out delle agevolazioni senza perdere neanche una opportunità e provare a ripartire con ancora più risorse ed entusiasmo”.