Cei (Idea Service): “Superbonus rallentato dalla burocrazia”

“Un concreto rischio di vedere vanificata la più importante decisione legislativa dal dopoguerra in poi tendente alla riqualificazione e ristrutturazione dell’intero patrimonio edilizio italiano dovuto alla miscela tra smart working negli uffici pubblici e la quasi assoluta mancanza di digitalizzazione degli archivi”. E’ quanto sostiene Lido Cei di Idea Service.

“Nello specifico – aggiunge – mi riferisco alle doppie verifiche di conformità urbanistica e edilizia degli edifici che i professionisti sono obbligati ad allegare alle proprie perizie che richiedono proprio per i motivi suddetti tempi francamente illogici dato che statisticamente provato che solo l’8 % degli archivi sono digitalizzati e non solo i documenti richiesti sono cartacei ma gli stessi non sono archiviati per strade o piazze ma per nome del richiedente del titolo abilitativo a quel tempo, cosa questa che richiede tempi infiniti.Auspico che la politica si renda conto del rischio incombente e provveda magari richiedendo solo la verifica per la parte interessata e non per l’intero edificio . Altro aspetto non meno importante che necessità di una revisione urgente e’ la questione dei centri storici dove resta impossibile agire sul principale intervento trainante cappotto termico e pertanto viene impedito quasi sempre il raggiungimento del miglioramento delle due classi energetiche e pertanto nullo il beneficio del 110%”.

“Insomma ciò che desidero venga preso in considerazione dal legislatore – dice – è la consapevolezza dell’importanza dell’impianto della legge che resta la più importante decisione presa per l’aggiornamento del già citato patrimonio immobiliare ma che lo stesso necessità di messe a punto e revisioni in modo da renderlo agibile a tutti in tempi e modi ragionevoli prima che risulti la classica montagna che partorisce il topolino”.